Sport in tv oggi (martedì 25 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 25 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui tornei di tennis questa settimana. In particolare a Dubai dove Matteo Berrettini tornerà dopo l’esperienza a Doha. Per il romano l’insidioso esordio contro il francese Gael Monfils. Sempre sul cemento degli Emirati Arabi Uniti giocherà Luca Nardi, che cercherà di prendersi la rivincita nei confronti dell’ungherese Marton Fucsovics visto quanto accaduto nell’ultimo turno di qualificazioni.

In serata vi sarà il secondo match della Nazionale italiana di calcio femminile impegnata in Nations League. Le azzurre giocheranno a La Spezia contro la Danimarca e sarà una sfida complicata. Le ragazze allenate da Andrea Soncin saranno chiamate ad alzare il livello rispetto all’esordio in questa competizione contro il Galles. Sempre in serata il volley con la partita tra Milano e Halkbank Ankara, mentre sul versante femminile assisteremo al confronto di Serie A1 tra Firenze e Conegliano.

Martedì 25 febbraio

06.55 Snooker, World Open 2025: secondo turno – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Tennis, ATP Dubai (Emirati Arabi Uniti): primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Nardi vs Fucsovics 1° match e inizio programma alle 11.00 italiane; Berrettini vs Monfils 4° match e inizio programma alle 11.00 italiane)

11.00 Sci alpino, Mondiali juniores 2025 a Tarvisio: prima prova cronometrata di discesa femminile – Nessuna diretta tv/streaming.

12.00 Sci alpino, Mondiali juniores 2025 a Tarvisio: prima prova cronometrata di discesa maschile – Nessuna diretta tv/streaming.

14.00 Volley, Challenge Cup: Spor Toto vs Lube Civitanova – Diretta streaming su EuroVolley Tv.

17.00 Tennis, WTA Austin: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

18.00 Tennis, ATP Santiago: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Faria 2° match e inizio programma alle 18.00 italiane)

18.15 Calcio femminile, Nations League 2025: Italia vs Danimarca – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

20.30 Volley femminile, Serie A1: Il Bisonte Firenze vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.

20.30 Calcio, Premier League 2025: Brighton vs Bournemouth – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Premier League 2025: Crystal Palace vs Aston Villa – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Premier League 2025: Wolverhampton VS Fulham – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Volley, Champions League 2025: Allianz Milano vs Halkbank Ankara – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, EuroVolley Tv e su DAZN.

21.00 Tennis, WTA Merida (Messico): primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Cocciaretto vs Linette 3° match e inizio programma alle 21.00 italiane)

21.00 Calcio, Coppa Italia 2025: Inter vs Lazio – Diretta tv su Canale 5; in streaming su Mediaset Infinity.

21.15 Calcio, Premier League 2025: Chelsea vs Southampton – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.30 Calcio, Coppa del Re 2025: Barcellona vs Atletico Madrid – Diretta tv su Telelombardia; in streaming su Telelombardia e Cronache di Spogliatoio.

01.00 Tennis, ATP Acapulco: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bellucci vs Davidovich Fokina 1° match e inizio programma alle 01.00 italiane; Arnaldi vs Zverev 2° match e inizio programma alle 01.00 italiane)

