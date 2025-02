Sport in tv oggi (martedì 11 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 11 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di sci alpino a Saalbach. Sulle nevi austriache oggi ci sarà la grande novità della combinata a squadre, format che sarà presente anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Saranno le donne a inaugurare questa specialità, mentre domani sarà il turno degli uomini. L’Italia si presenta ai nastri di partenza nel ruolo dell’outsider.

In primo piano poi i tanti tornei di tennis di questa settimana tra cui anche il WTA1000 di Doha con Jasmine Paolini tra le protagoniste. La toscana (n.4 del mondo) affronterà una giocatrice all’esordio che spesso l’ha messa in difficoltà, ovvero la francese Caroline Garcia. Paolini sarà impegnata anche nel doppio con Sara Errani, mentre a Marsiglia e a Buenos Aires vi saranno Luca Nardi e Luciano Darderi a giocarsi le proprie chance di accesso al secondo turno. In serata poi la Champions League di calcio e molto altro.

Guarda i Mondiali di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 11 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 11 febbraio

08.05 Ciclismo, Tour of Oman: quarta tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Sci alpino, Mondiali a Saalbach (Austria): discesa combinata a squadre femminile – Diretta tv su RaiSport HD e su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Snooker, Welsh Open: primo turno – Diretta streaming su Discovery+.

11.30 Tennis, ATP Marsiglia: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Nardi vs Altmaier 1° match e inizio programma alle 11.30)

12.00 Tennis, WTA Doha: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Paolini vs Garcia 1° match e inizio programma dalle 12.00 italiane)

12.00 Tennis, WTA Doha: primo turno doppio – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (2023), attivando Sky Sport Plus; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Errani/Paolini vs Eikeri/Nicolescu 3° match e inizio programma alle 12.00)

13.15 Sci alpino, Mondiali a Saalbach (Austria): slalom combinata a squadre femminile – Diretta tv su RaiSport HD e su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Tennis, ATP Delray Beach: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), azionando Sky Sport Plus; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

17.30 Tennis, ATP Buenos Aires: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs F. Cerundolo 2° match e inizio programma alle 17.30 italiane)

18.45 Calcio, Champions League: Brest vs PSG – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Volley, Cev Cup: Chaumont VB 52 vs Itas Trentino – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Calcio a 5 femminile, amichevole: Italia vs Francia – Diretta streaming su Vivo Azzurro Tv.

20.30 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia vs Chieri ’76 – Diretta streaming su VBTV.

21.00 Calcio, Champions League: Juventus vs PSV – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252, Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Manchester City vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Sporting Lisbona vs Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.