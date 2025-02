A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist combinata a squadre femminile Mondiali Saalbach, programma, streaming

Nella giornata odierna a Saalbach (Austria) riprendono i Mondiali 2025 di sci alpino dopo una giornata di stacco: in programma la nuovissima combinata a squadre femminile, che scatterà con la manche di discesa alle ore 10.00, poi ci sarà la manche di slalom con l’inversione dei pettorali alle ore 13.15.

Nel complesso le coppie al via saranno 26, in rappresentanza di 11 Paesi: sono tre le coppie azzurre al via di questa nuova gara iridata, ovvero Laura Pirovano/Giorgia Collomb (Italia 1), Elena Curtoni/Martina Peterlini (Italia 2), e Nicol Delago/Marta Rossetti (Italia 3).

Per la combinata a squadre femminile dei Mondiali 2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata in chiaro a Rai Sport e per gli abbonati su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI SCI ALPINO 2025

Martedì 11 febbraio

10.00 Discesa combinata a squadre femminile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

13.15 Slalom combinata a squadre femminile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

PROGRAMMA MONDIALI SCI ALPINO 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport, per gli abbonati su Eurosport 1.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COMBINATA A COPPIE MONDIALI SCI ALPINO

1 SUI – Svizzera 3

516766 BLANC Malorie 2004 13/31

516528 MEILLARD Melanie 1998 7/9

2 GER – Germania 2

206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 17/19

355061 HILZINGER Jessica 1997 39/49

3 ITA – Italia 2

297910 CURTONI Elena 1991 25/10

299699 PETERLINI Martina 1997 23/22

4 GER – Germania 1

507168 AICHER Emma 2003 45/33

206355 DUERR Lena 1991 5/7

5 ITA – Italia 3

299466 DELAGO Nicol 1996 27/12

6295165 ROSSETTI Marta 1999 50/29

6 ITA – Italia 1

299624 PIROVANO Laura 1997 9/18

6296778 COLLOMB Giorgia 2006 42/93

7 NOR – Norvegia

426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 5/27

426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 16/11

8 AUT – Austria 2

56128 HUETTER Cornelia 1992 3/5

56253 HUBER Katharina 1995 12/18

9 SUI – Svizzera 1

516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 4/7

516280 HOLDENER Wendy 1993 3/1

10 AUT – Austria 1

56125 PUCHNER Mirjam 1992 16/11

56388 LIENSBERGER Katharina 1997 4/8

11 SLO – Slovenia

565360 STUHEC Ilka 1990 14/13

565463 SLOKAR Andreja 1997 11/30

12 SUI – Svizzera 2

516319 SUTER Corinne 1994 8/17

516562 RAST Camille 1999 1/1

13 USA – Stati Uniti 1

6535455 JOHNSON Breezy 1996 10/22

6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 9/1

14 AUT – Austria 3

56177 VENIER Stephanie 1993 11/3

56315 TRUPPE Katharina 1996 15/21

15 USA – Stati Uniti 2

6536821 MACUGA Lauren 2002 6/15

539909 MOLTZAN Paula 1994 13/12

16 FRA – Francia 1

197641 GAUCHE Laura 1995 22/28

198176 LAMURE Marie 2001 19/51

17 AUT – Austria 4

56258 AGER Christina 1995 24/20

56367 GALLHUBER Katharina 1997 38/46

18 USA – Stati Uniti 4

539536 WILES Jacqueline 1992 18/26

6536171 HENSIEN Katie 1999 37/50

19 USA – Stati Uniti 3

537544 VONN Lindsey 1984 21/38

6536392 HURT A.J. 2000 44/23

20 SUI – Svizzera 4

516219 MING-NUFER Priska 1992 29/24

516553 CHRISTEN Eliane 1999 24/47

21 AND – Andorra 1

25210 MORENO Cande 2000 45/70

25218 MIJARES RUF Carla 2002 50/77

22 FRA – Francia 4

197956 CERUTTI Camille 1998 45/72

198253 McFARLANE Caitlin 2002 49/59

23 FRA – Francia 2

197497 MIRADOLI Romane 1994 26/37

198164 CHEVRIER Marion 2001 39/54

24 BIH – Bosnia Erzegovina 1

715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 37/39

715183 ALIC Esma 2002 -/965

25 FRA – Francia 3

198029 CLEMENT Karen 1999 39/45

198177 BRECHE Clarisse 2001 22/32

26 CAN – Canada

108077 GRAY Cassidy 2001 45/212

107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 14/20