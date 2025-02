Speed skating, Daniele Di Stefano in top-10 nei 1500 metri a Milwaukee. Arianna Fontana migliora

Calato il sipario sulla seconda giornata di gare sull’anello di ghiaccio di Milwaukee (USA), tappa della Coppa del Mondo di speed skating. In casa Italia, detto del podio (terzo posto) di una fantastica Francesca Lollobrigida nei 1500 metri, da rimarcare la crescita di Arianna Fontana nella medesima distanza della Division B.

La campionessa valtellinese, che da questa stagione ha deciso di conciliare le gare del pattinaggio di velocità pista lunga e lo short track, ha stabilito il suo nuovo personale di 1:56.62, concludendo al secondo posto della graduatoria “cadetta” a soli 0.39 dalla tedesca Marlen Ehseluns. Sedicesimo tempo, invece, per Veronica Luciani.

Sul versante maschile, Daniele Di Stefano ha concluso in top-10 nei 1500 metri della Division A. Per il 25enne nostrano un crono da 1:44.38, non lontanissimo dal podio. Il norvegese Peder Kongshaug (3°), infatti, dista 1.37 dal nostro portacolori, a testimonianza dell’ottimo livello raggiunto. Successo, con il nuovo record della pista, del fuoriclasse americano Jordan Stolz in 1:41.36 davanti all’olandese Kjeld Nuis (1:42.67) e appunto al norvegese. Nella Division B, da considerare il quarto posto di Francesco Betti (1:46.13), l’ottavo di Riccardo Lorello (1:46.21) e il 21° di Andrea Giovannini (1:47.89).

Nei 500 metri di Division A al femminile Serena Pergher ha ottenuto la quindicesima piazza con il tempo di 38.12, nella prova in cui a prevalere è stata l’olandese Femke Kok col nuovo track-record di 37.11 davanti alla statunitense Erin Jackson (37.39) e alla giapponese Kurumi Inagawa (37.54). Tra gli uomini, David Bosa ha concluso le proprie fatiche in 19ª posizione (35.09) in un’altra gara in cui Stolz ha messo il proprio sigillo con il tempo di 33.91, migliorando il suo record della pista di 34.07. Quinta posizione nella Division B dei 500 metri femminili per Giorgia Aiello, autrice del personale di 38.70.