Speed skating, Ghiotto vince anche…in Coppa del Mondo juniores! La gioia del fratello Manuel

Andata in archivio la prima giornata della tappa di Coppa del Mondo juniores a Collalbo, terzo e ultimo round del massimo circuito internazionale a livello giovanile per quanto concerne lo speed skating. Sull’anello di ghiaccio nostrano, sono arrivati riscontri lusinghieri per il Bel Paese. Nel day-1 sono andate in scena le gare sulle seguenti distanze: 1.000 metri, i 3.000 metri e le team sprint.

Tra le fila azzurre, Manuel Ghiotto, fratello minore di Davide, si è messo in particolare evidenza, vincendo i 3000 metri della categoria Neo-Senior. Il veneto ha siglato il crono di 3:52.05 e preceduto l’austriaco Alexander Farthofer (+1.52) e il tedesco Gabriel Gross (+4.32). Sesto posto per Manuel De Carli a 8.35. Con questo risultato, Ghiotto ha potuto svettare nella classifica di specialità, che tiene conto dei piazzamenti nelle altre tappe.

Bene anche Maybritt Vigl che, grazie alla seconda posizione ottenuta nei 1000 metri Neo-Senior, ha concluso davanti a tutte nell’overall. Un riscontro che, verosimilmente, sarebbe stato sempre ad appannaggio dell’Italia, ricordando le vittorie su questa distanza di Giorgia Aiello, che non ha preso parte a questo appuntamento per la sua presenza con la Nazionale assoluta a Milwaukee (USA).

Sempre nell’ambito della classe Neo-Senior, da rimarcare il secondo posto di Giulia Presti nei 3000 metri, preceduta a Collalbo dalla norvegese Dina Storeiid, mentre tra le juniores sempre i 3 km hanno permesso a Emily Tormen di mettersi in particolare luce, concludendo in piazza d’onore. A chiudere il cerchio, nella team sprint Neo-Senior femminile, Vigl, Presti e Peveri si sono classificate seconde. Nella prova maschile c’è stato un quinto posto, ma in compenso gli azzurri hanno potuto fregiarsi del primato nella classifica generale.