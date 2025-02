Sofia Goggia trova la causa del Mondiale sottotono: “A volte penso che sto pagando…”

Sofia Goggia non ha vissuto sin qui un Mondiale positivo in quel di Saalbach, mancando l’appuntamento con il podio sia in superG che in discesa libera e rinunciando poi alla combinata a coppie per puntare tutto sul gigante. Domani la bergamasca sarà un’outsider nella gara iridata tra le porte larghe e non avrà nulla da perdere, anche se dovrà inventarsi qualcosa di speciale per entrare nella lotta per le medaglie.

“Ai Mondiali contano solo le medaglie e fino ad ora non sono riuscita a raggiungerle. Conservo maggiori rimpianti in supergigante, dove ho avuto le mie chance, mentre in discesa non ho mai avuto reali possibilità. Avrei dovuto fare un miracolo che attualmente non saprei dove andare a pescare su una pista del genere, per quelle che sono le mie condizioni di oggi“, le parole dell’azzurra.

“Ogni tanto penso di pagare lo scotto di avere messo gli sci a novembre su una unica neve, è normale che ogni tanto manchino dei pezzettini. Mi rimane un gigante per il quale sono molto carica e tranquilla“, spiega ai microfoni della FISI la campionessa olimpica in discesa di Pyeongchang 2018 proiettandosi verso quella che sarà l’ultima competizione della sua rassegna iridata.

Stato d’animo totalmente diverso per Lara Della Mea, reduce dal clamoroso oro della scorsa settimana nel parallelo a squadre: “Arrivo a questa gara con la giusta grinta e la serenità che mi ha regalato l’oro nel parallelo a squadre. Nelle ultime due gare sono costantemente migliorata, a Kronplatz è arrivato anche il mio miglior piazzamento con l’undicesimo posto, mi piacerebbe salire ancora di qualche gradino“.