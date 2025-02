Vinatzer amaro: “L’ho buttata via”. Paris ammette: “Sì, ci sono rimasto male”

L’Italia vede sfumare una medaglia che sembrava a portata di mano nella combinata a coppie maschile ai Mondiali di sci alpino 2025 di Saalbach (Austria). Dopo la discesa infatti Dominik Paris aveva portato la prima squadra azzurra in terza posizione, ma poi Alex Vinatzer ha sciupato tutto, inforcando e vedendo svanire ogni tipo di sogno di gloria. Sesto posto per Florian Schieder e Tobias Kastlunger, settimo per Mattia Casse e Stefano Gross.

Evidente l’amarezza nelle parole al traguardo di Paris: “E’ stata gara diversa, la si affronta con un peso diverso rispetto alla classica discesa, ho cercato di dare il massimo possibile, così Vinatzer potrà fare il suo. Mi ha fatto piacere non fare lo slalom, ho avuto tanta sfortuna in passato con lo slalom dopo avere fatto una bella discesa. Questo nuovo format alimenta sicuramente il senso di squadra, lo trovo come un miglioramento. Peccato, Vinni ci ha pensato. Ci abbiamo provato, abbiamo dato il massimo ma è andata così”.

Secco Alex Vinatzer: “Mi dispiace per Domme che ha fatto un grande lavoro, ma l’ho buttata via. In una tracciatura così ho fatto fatica a predere il ritmo e non mi sono mai sentito a mio agio. Ho provato a recuperare nel tratto più filante ma è arrivata l’inforcata”.

Queste le parole degli altri azzurri coinvolti, a partire da Mattia Casse: “Parlavo con Gross prima della gara e gli ho promesso che avrei cercato di rimanere a 1″ dal miglior tempo e ci sono riuscito. Ho sciato meglio rispetto ai giorni precedenti, il mio compito l’ho svolto, durante la manche di Stefano sembravo il padre che dava suggerimenti al figlio dal parterre. E’ stato bravo, ma le gare sono così: contano i primi tre posti ma è stato bello”.

Stefano Gross: “Certamente non possiamo essere contenti del settimo posto. Mattia ed io ci abbiamo creduto, fino a tre quarti ho fatto bene poi l’errore in basso ha compromesso tutto”.

Florian Schieder: “Già dalla prima curva avevo sensazioni buone, mi ha dato fiducia per tutto il resto del percorso, il fatto di stare vicino a Paris come tempo mi rende felice. Dopo la discesa ho sognato un po’ e sapevo che su questo tracciato Tobias avrebbe potuto fare bene, come ha fatto. Esco da questo mondiale con una ritrovata fiducia e mi sento carico per le prossime sfide di Crans Montana”.

Tobias Kastlunger: “Sicuramente è stato un evento particolare, bello, diverso. I nostri discesisti han dato del gas e abbiamo provato a fare altrettanto. Ho dato il mio meglio, ho fatto una buona manche e credo che il piazzamento non sia male. Un buon presupposto in vista dello slalom”.

Christof Innerhofer: “Ho fatto due errori gravi in alto e appena prima dell’intermedio, ho sofferto un pò il caldo in partenza, la scarpa non era morbida. Poi siamo rimasti fermi per tanto tempo in partenza e le condizioni sono ulteriormente cambiate”.