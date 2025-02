Cappotto svizzero nella combinata dei Mondiali. Amarezza Italia: Vinatzer inforca, Paris ci resta male

Storica tripletta per la Svizzera nella prima combinata a squadre maschile ai Mondiali di sci alpino. A Saalbach è trionfo totale per la squadra elvetica, che si prende oro, argento e bronzo. A salire sul gradino più alto del podio sono la coppia favorita della vigilia, quella composta da Franjo Von Allmen e Loic Meillard, con il primo che bissa il titolo ottenuto qualche giorno fa in discesa e con il secondo che invece conquista il suo primo oro iridato della carriera.

La coppia Von Allmen/Meillard si è imposta con 27 centesimi su quella composta da Alexis Monney e Tanguy Nef, ribaltando le posizioni dopo la manche di discesa, dove Monney aveva battuto per 2 centesimi Von Allmen. In slalom Meillard ha confermato il pronostico, battendo il connazionale.

La festa elvetica è stata completata da Stefan Rogentin e March Rochat (+0.43), con quest’ultimo grandissimo protagonista nella manche di slalom, recuperando cinque posizioni e portando così la coppia sul podio. Quarta posizioni per gli americani Ryan Cochran-Siegle/Benjamin Ritchie (+0.69), che hanno rimontato otto posizioni nella manche di slalom. Quinta Austria 2 con Daniel Hemetsberger e Fabio Gstrein (+0.80).

C’è grande delusione in casa Italia per la coppia Dominik Paris ed Alex Vinatzer, che sognava una medaglia. Dopo il terzo posto in discesa di Paris, purtroppo Vinatzer non è riuscito a replicare in slalom, inforcando nel finale. Vinatzer aveva già perso comunque 6 decimi nei primi due intermedi e avrebbe dovuto lottare con Rochat per rimanere sul podio. Amarezza per Paris al traguardo che sperava sicuramente di conquistare la medaglia.

La miglior coppia italiana è risultata quella composta da Florian Schieder e Tobias Kastlunger, sesti al traguardo con 93 centesimi di ritardo dalla vetta. Non si può davvero dire nulla ai due azzurri che hanno dato tutto, proprio come i connazionali Mattia Casse e Stefano Gross, che hanno concluso al settimo posto con 1.07 dalla testa della classifica. Ottavo posto per i tedeschi Simon Jocher/Linus Strasser (+1.20), che hanno preceduto i norvegesi Adrian Smiseth Sejersted/Timon Haugan (+1.30) ed i francesi Matthieu Bailet e Victor Muffat-Jeandet (+1.48).

Uscita la quarta coppia azzurra, composta da Christof Innerhofer e Filippo Della Vite. Delusione anche in casa Austria, con l’inforcata di Manuel Feller, e per la Francia, con quella di Clement Noel, anche se sia Vincent Kriechmayr sia Nils Allegre erano attardati in discesa.