Pagelle combinata maschile Mondiali 2025: Von Allmen da sogno con Meillard, Svizzera dominante, Vinatzer butta via tutto

PAGELLE COMBINATA MASCHILE MONDIALI 2025

Von Allmen/Meillard 10: un Mondiale davvero da sogno per Franjo von Allmen che, dopo il numero in discesa che gli ha regalato l’oro, ecco che il bis arriva nella combinata a squadre. Discesa conclusa in seconda posizione per il ragazzo classe 2001 alla prima rassegna iridata, poi il buonissimo slalom di Loic Meillard per cominciare al meglio una rassegna in cui può puntare in alto sia in gigante che in slalom.

Monney/Nef 9.5: partivano come degli outsider, ma non era scontata sicuramente una medaglia. Il grosso lo fa Alexis Monney che conferma il suo stato di forma straordinario con una grandissima discesa chiusa in prima posizione, poi solida la prova di Tanguy Nef che perde, ma non naufraga e riesce comunque a vincere l’argento e portare una delle tre medaglie in questa gara alla Svizzera.

Rogentin/Rochat 9: delle quattro squadre svizzere erano sicuramente l’ultima ruota del carro. Eppure riescono a fare una gara molto equilibrata, con Stefan Rogentin che chiude ottavo, poi il numero lo fa Marc Rochat in slalom, facendo il terzo tempo di manche e recuperando cinque posizioni, arrivando alla fine sul podio.

Paris/Vinatzer 6: la media è tra l’8 pieno che si merita Dominik Paris e il 4 per Alex Vinatzer. Se infatti Domme fa una buonissima discesa e mette nelle condizioni il compagno di poter far saltare il banco, ecco che il gardenese incappa nell’ennesimo errore della sua carriera, nell’ennesima inforcata che costa la gara. Un peccato, la situazione si era messa bene.

Schieder/Kastlunger 7.5: è la principale rivelazione azzurra in questa combinata. Bravissimo Florian Schieder a chiudere in quinta posizione la discesa, mettendosi alle spalle atleti più quotati, poi Kastlunger fa una seconda manche solida da top 10. Con un pizzico di fortuna in più e con qualche errore davanti, si poteva avvicinare anche il podio, comunque una buona sesta posizione.

Casse/Gross 7: discorso simile a quello fatto per Schieder e Kastlunger. Solida la discesa di Mattia Casse chiusa in sesta posizione e buona anche la gara di Stefano Gross eccetto per un errore in fondo. Alla fine gli azzurri chiudono settimi, forse con qualche imprecisione in meno si poteva puntare al quinto posto, ma non oltre.