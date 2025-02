Sofia Goggia sfiora il podio: “Tecnicamente sto sciando bene, mi manca la scorrevolezza”

Epilogo beffardo per Sofia Goggia, relegata ai piedi del podio dalla tedesca Emma Aicher (partita con il pettorale 27) nella prima discesa libera femminile di Kvitfjell, valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Secondo quarto posto di fila nel circuito maggiore per la bergamasca, dopo la splendida rimonta di sabato scorso in gigante a Sestriere.

“La prova di ieri è stata un po’ ballerina. C’era nebbia e sono andata a finire per terra. Però oggi penso di avere messo in pista una prova molto solida, so che posso dare di più e aggiungerò un pezzettino alla volta. Quest’anno sto sciando tecnicamente bene, infatti ho fatto la differenza nella parti più tecniche, ma dovrò continuare a lavorare sulla scorrevolezza. Cercherò di limare quei minimi errori nella discesa di domani“, dichiara Goggia al termine della gara odierna in Norvegia.

La 32enne azzurra, che ha chiuso a 44 centesimi dalla vincitrice austriaca Cornelia Huetter e a soli 4 centesimi dalla terza piazza occupata dall’americana fresca campionessa iridata Breezy Johnson, si è avvicinata a -24 da Federica Brignone (oggi quinta) nella classifica di specialità ma già domani dovrà guardarsi le spalle da Huetter (a -2 da Goggia).