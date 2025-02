Federica Brignone: “Punti guadagnati su Gut? Mancano tante gare. Penso a fare meglio domani”

Federica Brignone si difende alla grande e conquista un prezioso quinto posto nella prima discesa libera di Kvitfjell, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. Un risultato molto importante per la fuoriclasse azzurra, distante 51 centesimi dalla vincitrice austriaca Cornelia Huetter e 11 centesimi dal podio, alla luce del piazzamento fuori dalla top10 di Lara Gut-Behrami.

“Sono soddisfatta, soprattutto della prima parte. Ho fatto veramente bene la prima curva che ti dà tutta la velocità per il piano, quindi quello mi ha permesso di essere veloce fino a metà gara. Ho fatto bene anche il tratto centrale, poi sotto non sono riuscita a fare proprio quello che volevo e ho perso tutta la velocità per il finale“, le dichiarazioni a caldo della 34enne valdostana.

“In una pista così, in discesa, devo fare la manche perfetta se voglio essere davanti. Comunque mi va bene così. Oggi la neve è più dura e più bella. Io ho trovato una miglior risposta dello sci, mi è piaciuto di più e mi sono trovata più a mio agio. Sbatteva un po’ di più, si va più veloce, sono le condizioni sicuramente che preferisco“, prosegue la campionessa mondiale in carica di gigante ai microfoni della Rai.

Sul vantaggio superiore ai 200 punti nei confronti di Gut-Behrami nella classifica generale di Coppa del Mondo: “Mancano ancora tante gare. Volevo far bene e difendermi in queste gare. Ne abbiamo ancora due questo weekend voglio pensare già alla discesa di domani per provare a fare bene quello che non mi è venuto oggi nella parte finale, che potrebbe essere favorevole per me“.