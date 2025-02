Sci alpino, Mondiali 2025: i favoriti gara per gara

Domani scattano ufficialmente i Mondiali di sci alpino 2025 a Saalbach. Due settimane di gare con undici titoli da assegnare, vista la novità delle due combinate a squadre e poi la presenza del parallelo a squadre, che aprirà la rassegna iridata. Andiamo a scoprire tutti i favoriti gara per gara.

FAVORITI MONDIALI SCI ALPINO SAALBACH 2025

DONNE

Discesa Libera – La classifica di Coppa del Mondo parla chiaro. Prima Federica Brignone e seconda Sofia Goggia. Tre vittorie in totale in questa stagione per le due azzurre che sono sicuramente tra le principali favorite per la medaglia d’oro. Oltre a loro due fari puntati anche sulla svizzera Lara Gut-Behrami, sull’austriaca Cornelia Huetter. Nella lotta per le medaglie attenzione anche alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, all’americana Lauren Macuga e all’altra svizzera Corinne Suter.

SuperG – I nomi fatti sopra per la discesa libera vengono replicati quasi totalmente anche per il superG. In casa Italia si spera sempre con la solita coppia Brignone-Goggia. Le avversarie per le italiane sono sempre le medesime, da Lara Gut-Behrami, leader della classifica di specialità, a Cornelia Huetter, da Kajsa Vickhoff Lie a Lauren Macuga.

Gigante – In stagione finora ci sono state due vittorie per Brignone e Sara Hector ed una per Alice Robinson. La valdostana si è anche imposta su queste nevi nelle finali dello scorso anno proprio davanti alla neozelandese. A questo trio si può aggiungere la solita Lara Gut-Behrami e poi c’è sempre la grande incognita relativa a Mikaela Shiffrin. In che condizione sarà l’americana? Potrà essere della partita per le medaglie? Domande al momento senza una risposta precisa, con la stessa americana che ha detto che dovrà inseguire le rivali.

Slalom – La donna da battere al momento tra i rapid gates è senza alcun dubbio la croata Zrinka Ljutic, che vanta tre vittorie in questa stagione e ha anche dominato l’ultima gara di Courchevel. Sono due, invece, i successi per la svizzera Camille Rast, altra candidata alla medaglia d’oro, e poi per Mikaela Shiffrin, fermata ovviamente dall’infortunio. L’americana sembra avere più speranze in slalom rispetto che in gigante per provare a conquistare un clamoroso titolo mondiale. Attenzione poi alle svedesi Sara Hector e Anna Swenn Larsson e all’austriaca Katharina Liensberger.

UOMINI

Discesa Libera – La stagione di Coppa del Mondo parla chiaro. La Svizzera si presenta assolutamente come la nazione pronta a dominare nella velocità. Uno squadrone quello elvetico capeggiato ovviamente da Marco Odermatt, ma con frecce del calibro di Franjo Von Allmen ed Alexis Monney. I principali avversari degli svizzeri arrivano dal Canada (James Crawoford e Cameron Alexander), dalla Slovenia (Miha Hrobat) e dall’Italia (Dominik Paris e Mattia Casse). Da capire le condizioni fisiche del padrone di casa Vincent Kriechmayr.

SuperG – Per la medaglia d’oro dovrebbe essere ancora una volta un discorso tutto all’interno della squadra svizzera. Marco Odermatt proverà la doppietta, ma i connazionali Franjo Von Allmen, Stefan Rogentin ed Alexis Monney sono pronti a superare l’illustre compagno di squadra. In casa Austria fari puntati oltre che su Kriechmayr, con i dubbi già citati, anche su Raphael Haaser. L’Italia prova a sperare con Mattia Casse e Dominik Paris. Attenzione al norvegese Fredrik Moeller.

Gigante – Marco Odermatt cerca una storica tripletta ai Mondiali, ma forse questa gara è quella più “semplice” per l’elvetico, che si presenta come il grandissimo favorito. Questa volta i principali avversari arrivano dalla Norvegia con Henrik Kristoffersen ed Alexander Steen Olsen. Nella lotta per il podio da inserire anche lo sloveno Zan Kranjec, gli svizzeri Loic Meillard e Thomas Tumler, l’austriaco Stefan Brennsteiner e magari anche un Luca de Aliprandini, tra le possibili mine vaganti.

Slalom – Nettamente la gara più incerta tra le quattro specialità classiche. Può succedere di tutto tra i rapid gates, dove la vittoria se la gioca un gruppone anche di quindici atleti. Qualcosa in più sembrano averla il francese Clement Noel, il terzetto norvegese Kristoffersen-McGrath-Haugan, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. L’Austria prova a sognare con Manuel Feller, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

SQUADRE

Combinata femminile – La rivoluzione del format porta a scenari totalmente imprevedibili, anche perchè al momento non si conoscono ancora quali saranno le coppie che affronteranno questa gara. Provando ad ipotizzare qualche scenario, gli Stati Uniti sembrano avere buone possibilità (magari con una coppia Macuga-Moltzan), ma anche la Svizzera (ipotetica Suter-Rast) o le padrone di casa dell’Austria (Huetter-Liensberger come super duo).

Combinata maschile – Vale lo stesso discorso affrontato sopra per le donne. Difficile capire quali squadre potranno lottare per la medaglia d’oro anche se la solita Svizzera può giocarsi davvero una serie infinita di coppie da medaglia d’oro. L’Austria padrone di casa può dire la sua e attenzione anche alla Norvegia (Moller e qualsiasi slalomista) o anche una Francia con il possibile duo Allegre-Noel.

Parallelo – I quartetti si conosceranno nella giornata di oggi, ma le nazioni da battere dovrebbero essere Stati Uniti (campioni in carica), Norvegia, Svezia, Svizzera e i padroni di casa dell’Austria, che proveranno subito a regalarsi la prima gioia davanti ai propri tifosi.