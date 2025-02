Sofia Goggia: “Partita in un banco di nebbia. Poco adattamento alla neve primaverile”

Sofia Goggia ha commesso un errore durante la seconda prova cronometrata della discesa libera di Kvitfjell, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra, reduce dal quarto posto nel gigante di Sestriere ha sbagliato nel terzo settore del tracciato norvegese e ha saltato una porta, chiudendo con un ritardo di 2.57 dalla statunitense Breezy Johnson. La nostra portacolori dovrà resettare tutto in vista delle gare di venerdì e sabato.

Sofia Goggia, che vuole tornare a ruggire nella velocità dopo i Mondiali sottotono, ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Per la prima volta abbiamo trovato qui a Kvitfjell condizioni primaverili, un po’ anomale per questa località. Oggi una prova un po’ così così: sono partita in un banco di nebbia e nella parte alta vedevo poco, poi l’errore dato forse dal poco adattamento a questa neve con grano grosso: oggi analisi video per tutte le piccole correzioni del caso“.

La fuoriclasse bergamasca ha poi concluso: “La pista ha tratti di scorrevolezza ma anche curve da tirare, decisamente più tecnica della pista dei Mondiali. Il quarto posto di Sestriere è ormai in archivio, mi concentro sull’oggi”. Dopo la vittoria nella discesa di Cortina d’Ampezzo, la nostra portacolori proverà a ruggire in terra scandinava nel corso di un fine settimana che propone due discese libere e il superG della domenica.