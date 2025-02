L’americana Breezy Johnson firma il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa di Kvitfjell. La statunitense ha vinto la medaglia d’oro agli ultimi Mondiali, ma cerca ancora la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. La statunitense ha chiuso in 1’33”43, precedendo di pochissimo le due austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner, staccate rispettivamente di 4 e 6 centesimi dalla vetta.

Una seconda prova che ha confermato che sono in tante a poter lottare per il successo e tra queste ci sono sicuramente anche l’americana Lauren Macuga (+0.24) e la svizzera Corinne Suter (+0.35), che sono quarta e quinta in classifica. Si marcano le due grandi rivali per la sfera di cristallo. Lara Gut-Behrami ha spinto maggiormente rispetto a ieri e ha concluso al sesto posto a 50 centesimi da Johnson, seguita a ruota da Federica Brignone. La valdostana è risultata la migliore delle azzurre in settima posizione con un ritardo di 55 centesimi dalla vetta.

Ottava un’altra americana, Tricia Mangan (+0.56), che si è inserita con il pettorale numero 41. Distacchi comunque ravvicinatissimi, con le prime dieci racchiuse in meno di sette decimi. Infatti a concludere la Top-10 ci sono la ceca Ester Ledecka (+0.66) e la tedesca Emma Aicher (+0.67).

Molto indietro Sofia Goggia, che ha commesso un errore nella parte centrale e alla fine ha concluso la prova saltando anche una porta ad oltre due secondi dalla vetta (+2.57). Laura Pirovano è quattordicesima a 93 centesimi da Johnson, mentre le due sorelle Delago hanno chiuso a pari merito al venticinquesimo posto a 1.39.

Ancora più staccate le altre azzurre: 35a Marta Bassino (+2.19), 39a Elena Curtoni (+2.34), 40a Roberta Melesi (+2.42), 47a Asja Zenere (+2.93), 49a Vicky Bernardi (+3.41). Sara Allemand non ha terminato la prova.