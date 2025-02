Federica Brignone: “Sto rimettendo tutto a posto, ho sbagliato due volte lo stesso passaggio”

Federica Brignone ha firmato il settimo tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera di Kvitfjell, dove va in scena una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse valdostana ha chiuso con un ritardo di 55 centesimi dalla statunitense Breezy Johnson, marcando da vicino la svizzera Lara Gut-Behrami, con cui sta duellando per la conquista della Sfera di Cristallo.

L’azzurra, reduce dalle due vittorie in gigante a Sestriere e con un vantaggio di 190 punti sull’elvetica, ha analizzato la propria giornata in Norvegia attraverso i canali federali: “Dopo Sestriere mi sono presa un ulteriore giorno di riposo che mi ha aiutato; ora sto rimettendo tutto a posto. La pista è divertente, ma con molti tratti scorrevoli“.

Federica Brignone, che in stagione ha vinto due volte in questa specialità, ha poi proseguito: “Naturalmente sono qui per fare il massimo, ho sbagliato in entrambe le prove lo stesso passaggio e spero che mi riesca meglio in gara. La neve mi piace molto: due discese qua sono toste per me ma proverò a fare il massimo e a sciare come posso“.

Si tornerà in pista venerdì e sabato per le due discese libere in terra scandinava, seguite dal superG di domenica. La nostra portacolori dovrà cercare di contenere i tentativi di rimonta di Gut-Behrami e, se possibile, piazzare una stoccata fondamentale verso il finale di stagione che si preannuncia rovente tra Are, La Thuile e gli atti conclusivi di Sun Valley.