Skateboard, Keegan Palmer esalta Place de la Concorde: doppietta d’oro alle Olimpiadi! Alex Sorgente 6°

Alex Sorgente ha regalato grandi emozioni all’Italia, che si è appassionato alle gare di skateboard alle Olimpiadi di Parigi 2023, andate in scena nella splendida cornice di Place de la Concorde. L’azzurro è stato eccezionale a qualificarsi alla finale del Park e, una volta entrato tra i migliori otto skater del globo, non si è tirato indietro e ha tentato il tutto per tutto, cercando di mettere in mostra il suo talento e provare a lottare per le medaglie.

Nella prima run ha commesso un errore nelle battute iniziali (22.80), nella seconda non è stato impeccabile sui salti (84.26, sarebbe potuto andare oltre con una prestazione magistrale), nella terza ha attaccato incappando in una caduta proprio sul più bello (63.76). Il 26enne, che vinse i Mondiali nel 2016 quando difendeva i colori degli USA e questo sport non era ancora presente ai Giochi, ha così concluso al sesto posto in classifica generale.

L’australiano Keegan Palmer si è laureato Campione Olimpico grazie a una prova maiuscola premiata con il punteggio di 93.11. Il 21enne ha replicato il titolo conquistato tre anni fa a Tokyo: quando vede i cinque cerchi si trasforma visto che ai Mondiali è salito sul podio soltanto una volta (terzo nel 2018). Il vincitore delle ultime due edizioni degli X Games ha avuto la meglio sullo statunitense Tom Schaar (92.23) e sul brasiliano Augusto Akio (91.83), il quale ha preceduto di due decimi il connazionale Pedro Barros e di sette decimi lo statunitense Tate Carews (91.17).