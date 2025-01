Sport rotellistici: Sabatino Aracu rieletto Presidente della FISR

Nessuna sorpresa nel responso della Quarantasettesima Assemblea Ordinaria della FISR, svoltasi domenica 19 gennaio e terminata con la rielezione di Sabatino Aracu, per la nona volta in trentadue anni alla guida di una Federazione dai connotati sempre più urban e che si appresta anche ad essere riconosciuta come Skate Italia.

La massima autorità abruzzese nello specifico ha ottenuto percentuali elevate, attestandosi con il 90,4% dei voti e superando l’altro candidato, Michele Grandolfo, unico sfidante. Insieme al Presidente sono stati eletti anche nove membri del Consiglio, Paola Giulianelli (quota tecnici), Rebecca Tarlazzi e Marco Viotto (quota atleti) Maria Cristina Blanzieri, Maurizio Breschi, Massimo Calviati, Piera Marika Kullmann (poi eletta nuovamente Vice Presidente), Laura Francesca Lombardo, Maria Perai, Francesco Zangarini. A questi si aggiunge anche il Presidente del Collegio dei Revisori Contabil Luca Sbordoni.

Grande la soddisfazione di Aracu, intervenuti ai microfoni della Federazione dopo l’elezione. “Il quadriennio passato è iniziato alla grande – ha detto il Presidente – con l’investimento fatto con gli Italian Roller Games, fino ad approdare allo skateboarding olimpico e alle qualificazioni a Paris 2024. E poi da non sottovalutare il Roller Day in più di 130 piazze italiane con tantissimi giovani che con i pattini hanno riempito e colorato le città del nostro Paese. Un cammino bellissimo caratterizzato da tante tappe da sempre all’insegna della nostra vocazione urbana. L’Italia è il laboratorio del mondo per gli sport, non solo per quelli rotellistici”.

Il Presidente ha poi chiosato: “In questo quadriennio abbiamo investito per il futuro, con il nostro fiore all’occhiello che sono stati i World Skate Games Italia 2024. 154 titoli in palio. L’unica Federazione al mondo che consegna così tanti titoli. Una competizione dedicata ai giovani. Un grande evento come pochi in Italia e l’unico che ha chiuso in attivo. Dallo studio di Sport e Salute siamo tra le prime 10 Federazioni italiane per impatto mediatico”.