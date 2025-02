Simone Vagnozzi e Darren Cahill potranno seguire Sinner nel periodo di sospensione

Cosa farà ora Jannik Sinner? Se lo stanno chiedendo un po’ tutti, dopo l’accordo con la WADA e la sospensione di tre mesi dal circuito. “Secondo i termini dell’accordo, il sig. Sinner sconterà il suo periodo di ineleggibilità dal 9 febbraio 2025 fino alle 23:59 del 4 maggio 2025 (inclusi quattro giorni già scontati dall’atleta durante la sospensione provvisoria). In base all’Articolo 10.14.2 del Codice, il sig. Sinner potrà riprendere ufficialmente l’attività di allenamento dal 13 aprile 2025″, quanto comunicato dall’Agenzia mondiale dell’antidoping.

Scritta la parola fine su questa vicenda molto pesante da gestire per l’azzurro, che ha optato per questa soluzione coi propri legali per non sprecare ulteriori energie sul caso. E ora si dovrà programmare il tutto in vista del ritorno in campo, previsto per gli Internazionali d’Italia sulla terra rossa (7 maggio). Una superficie mai così gradita da Jannik, che ci ha messo sempre un po’ per ingranare.

Come si potrà svolgere il lavoro? Si sa che fino al 13 aprile Sinner non potrà sfruttare strutture affiliate a un’associazione nazionale, all’ATP, all’ITF, alla WTA, ai Grandi Slam o a un evento coperto dal regolamento ITIA. Come riportato da TennisItaliano.it, il tennista sottoposto a sospensione potrà allenarsi con il proprio staff di supporto, purché non lo faccia in un luogo collegato alle strutture menzionate.

Questo significa che Simone Vagnozzi e Darren Cahill potranno continuare a seguire ‘attivamente’ Sinner anche in questo periodo non facile, e non dovrebbe essere difficile trovare dove effettuare questa lunga preparazione. Da capire se ci saranno più sedi. Certamente, larga parte degli allenamenti saranno sul piano fisico proprio per quello che la terra rossa richiederà, oltre agli aspetti meramente tecnici (servizio, risposta e variazioni).