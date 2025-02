Short track, Italia sontuosa nella staffetta maschile a Milano: Sighel batte Dandjinou

Italia superlativa al Forum di Assago. Gli azzurri sono esaltati letteralmente in quest’ultimo giorno di gare della tappa conclusiva del World Tour di short track. Sull’anello di ghiaccio meneghino, casa di questa disciplina nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, è arrivato il settimo podio di questo appuntamento per la compagine nostrana, il quarto del day-3.

Mancava solo la vittoria all’appello e il podio più alto si è materializzato in una fantastica staffetta. Il quartetto formato da Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser è andato a prendersi il primo successo stagionale, al termine di una gara dalle palpitanti emozioni.

Nelle prime fasi gara tattica, con i pattinatori del Bel Paese in ultima posizione, pronti a lanciare l’attacco. A metà della prova si è dato inizio ai fuochi d’artificio, col Canada che ha cercato di creare un minimo margine, rispetto ai competitors. Bravissimo Nadalini, nel frangente a coprire il buco, consentendo successivamente a Sighel di realizzare una delle sue magie da ultimo giro.

L’azzurro si è trovato a rivaleggiare col fortissimo canadese William Dandjinou ed è riuscito a infilarlo grazie un rapidissimo cambio di direzione che ha sorpreso il nordamericano. Dandjinou ha provato a rispondere all’esterno, ma l’azzurro è stato molto attento e il trionfo si è concretizzato col crono di 6:42.822. In seconda posizione, quindi, il Canada in 6:42.878 e terzo posto per il Kazakistan in 6:46.068.

In questo modo l’Italia ha concluso la sua annata nel World Tour con ben 18 podi in totale nelle sei tappe, un dato notevolissimo che può essere decisamente ben augurante in vista dei Giochi dell’anno venturo.