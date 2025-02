Short track, Pietro Sighel in piazza d’onore nella tappa del World Tour a Milano!

Pietro Sighel protagonista nella Finale A dei 1000 metri maschile nel day-3 del World Tour dello short track a Milano. All’Unipol Forum di Assago, grande partecipazione del pubblico e tifo per il trentino che ha spinto fin dalla partenza, in cerca di una grande soddisfazione. Dopo il terzo posto di ieri nell’atto conclusivo dei 500 metri, Sighel ha replicato la top-3, giungendo secondo nella distanza doppia.

L’azzurro è partito col piglio giusto fin dalla partenza, provando a dettare il ritmo. Ha capito le intenzioni del pattinatore nostrano il campione canadese William Dandjinou e con le sue leve lunghissime ha preso il comando e non l’ha più lasciato, bloccando sempre in conformità al regolamento l’azzurro nel momento di entrare in curva.

Con qualità e furbizia, Dandjinou è andato a prendersi la vittoria con il tempo di 1:23.025 davanti a Sighel (1:23.119) e al coreano Jang Sungwoo (1:23.220). Per il nostro portacolori si tratta di un risultato significativo, dal momento che sono ben 10 i podi a livello individuale nel massimo circuito in carriera.

Con questo piazzamento, inoltre, l’Italia è quota cinque podi nell’appuntamento meneghino e a sedici se si tiene conto dell’andamento complessivo della stagione del World Tour. Numeri importanti per la compagine del Bel Paese.