Short track, Arianna Fontana concede il bis ed è sul podio nei 500 metri a Milano

E sono sei. Un’Italia in grande spolvero nell’appuntamento di Milano, ultima tappa del World Tour dello short track. Sull’anello di ghiaccio del Forum di Assago, prossima casa di questa specialità ai Giochi Invernali di Milano Cortina, la compagine del Bel Paese ha ottenuto ben sei podi in questo appuntamento. Il terzo di giornata e l’ultimo della serie è stato conquistato da una grande Arianna Fontana.

La campionessa valtellinese, terza nei 1500 metri odierni, ha replicato l’esperienza nella top-3, centrando un prestigiosa piazza d’onore nei 500 metri femminili. Una condotta coraggiosa e determinata per Fontana, che fin dalla partenza ha cercato di mettere pressione all’olandese Xandra Velzeboer.

Nel penultimo giro, Arianna ha azzardo un sorpasso all’interno dell’oranje, prendendosi la vetta. Tuttavia, questo avvicinamento ha fatto perdere velocità ed è stata abilissima l’americana Kristen Santos-Grisworld a infilarsi a sua volta all’interno e prendendo il comando.

Ha provato l’azzurra a “restituire il favore”, ma non c’è stato nulla da fare. Tuttavia, è arrivato un piazzamento sul podio che non può che soddisfare la nostra portacolori in questo round di casa. Nell’occasione la fuoriclasse tricolore ha ottenuto il 43° podio individuale della carriera nel massimo circuito internazionale e l’Italia è salita a quota 17 top-3 stagionali nel World Tour.