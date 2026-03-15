Short track, l’Italia chiude un gran Mondiale con il bronzo della staffetta maschile

Si chiude una rassegna iridata straordinaria per l’Italia. A Montreal la squadra azzurra termina con ben sei medaglie, l’ultima arrivata proprio nella gara che chiudeva questi Mondiali. Si tratta del bronzo della staffetta maschile, anche con un pizzico di fortuna, visto che gli azzurri erano arrivati quarti, ma poi hanno sfruttato la squalifica abbastanza inspiegabile della Corea del Sud.

Il quartetto azzurro composto da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Lorenzo Previtali termina dunque al terzo posto, una posizione che ha caratterizzato per tutta la stagione la nostra staffetta maschile, compresa la finale olimpica. Alla fine è stato il Canada a vincere la medaglia d’oro, ma lascia molto discutere la decisione della giuria di squalificare Rim proprio sul traguardo, visto che era stato il canadese Laoun ad aggrapparsi e a buttare a terra il sudcoreano. L’argento va invece alla Cina, mentre il bronzo agli azzurri, che erano rimasti attardati per una sfortunata caduta di Previtali.

Una giornata che aveva già visto altre due medaglie per l’Italia. Quella magica d’oro nella staffetta mista, con il quartetto azzurro che ha preceduto proprio i padroni di casa del Canada ed il Belgio. Successivamente era arrivato il bronzo di Chiara Betti nei 500 metri, vinti dall’olandese Xandra Velzeboer davanti alla connazionale Selma Poutsma.

Finale imprevedibile nei 1000 metri maschili, dove era arrivato l’oro del beniamino di casa William Dandjinou, ma il canadese è stato squalificato per un contatto nel finale, con la vittoria che è andata al sudcoreano Rim Jongun. Argento per l’olandese Jens van ‘T Wout e bronzo per il britannico Niall Treacy.

L’altra gara in programma quest’oggi erano i 1500 metri femminili. La vittoria è andata alla sudcoreana Kim Gilli, che ha preceduto l’olandese Xandra Velzeboer e l’americana Corinne Stoddard. Purtroppo è caduta in finale Elisa Confortola, che non è riuscita così a fare doppietta di medaglie individuali, dopo l’argento di ieri nei 1000 metri.