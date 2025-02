Short track, Arianna Fontana infiamma Milano ed è terza nei 1500 metri del World Tour!

Terzo e ultimo giorno di gare sull’anello di ghiaccio dell’Unipol Forum d’Assago di Milano, sede della tappa conclusiva del World Tour di short track. I pattini veloci continuano a regalare soddisfazioni al Bel Paese. Dopo i tre podi del day-2, nella Finale A dei 1500 metri femminili la quarta top-3 si è concretizzata in questo round italiano.

È stata Arianna Fontana a prendersi il terzo posto. Un risultato arrivato con grinta e tenacia per la campionessa valtellinese. Fontana, infatti, ha optato per una gara molto coraggiosa, rompendo gli indugi negli ultimi quattro giri e portandosi al comando per fare il ritmo. Comprendendo la situazione, l’americana Kristen Santos-Griswold e la belga Hanne Desmet si sono messe in scia e nella penultima tornata hanno sferrato l’attacco.

Arianna ha stretto i denti con le energie rimaste e nel più classico degli arrivi allo sprint è riuscita a prendersi la terza piazza in 2:23.420, mettendosi alle spalle Elisa Confortola, autrice di una gara in rimonta e in cerca del colpo di coda ai danni della sua più titolata compagna di Nazionale (2:23.435).

La vittoria è andata a Desmet, strepitosa nell’ultimo giro (2:23.229), battendo Santos-Griswold (2:23.308) e per l’appunto Fontana. Con questo riscontro, sale il conto dei podi nella stagione per il Bel Paese a quota 15.