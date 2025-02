Sei Nazioni U20 2025, Italia-Francia 5-58. Pesante battuta d’arresto a Treviso per gli azzurrini

Seconda battuta d’arresto interna consecutiva per l’Italia nel Sei Nazioni Under 20 2025 di rugby: gli azzurrini escono sconfitti nettamente dal match giocato contro i pari età della Francia allo Stadio Monigo di Treviso, con i transalpini vittoriosi per 5-58.

Nel primo tempo la Francia passa in vantaggio al 10′ col piazzato di Luka Keletaona, poi marca la prima meta al 14′ con Noa Traversier, e la conversione di Keletaona porta lo score sullo 0-10. Gli ospiti continuano a spingere e già al 18′ arriva la segnatura, non trasformata, di Melvyn Rates, poi alla mezz’ora di gioco va in meta Lyam Akrab, e dalla piazzola Keletaona converte per lo 0-22 con cui si arriva all’intervallo.

Nella ripresa già al 41′ arriva la meta, non trasformata, che vale il punto di bonus offensivo, di Elyjah Ibsaiene, mentre al 48′ Akrab mette a referto la seconda marcatura personale che, con la conversione di Keletaona porta lo score sullo 0-34. Il dominio transalpino continua al 57′ con la segnatura di Sialevailea Tolofua, trasformata da Jean Cotarmanac’h, poi allo scoccare dell’ora di gioco arriva anche la seconda meta di Ibsaiene. Tracollo azzurro, e la Francia dilaga: al 63′ marca Lucas Vigneres, e la conversione di Cotarmanac’h porta il punteggio sullo 0-53. Si unisce alla festa transalpina anche Simeli Daunivucu, in meta al 70′, poi proprio al minuto 80 arriva la meta della bandiera dell’Italia, firmata da Nelson Casartelli, il quale fissa lo score sul definitivo 5-58.