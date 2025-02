Rugby, la stampa francese ci snobba: “Tranquilli, è solo l’Italia”

Mancano poco più di 24 ore all’inizio dell’incontro del Sei Nazioni tra Italia e Francia allo Stadio Olimpico di Roma e il clima è già infuocato. A riscaldare l’atmosfera ci ha pensato la stampa francese con un titolo provocatorio e che ha di fatto snobbato la formazione azzurra.

L’umore infatti in Francia non è dei migliori dopo aver aperto questo Sei Nazioni con la sconfitta per un solo punto a Twickenham contro l’Inghilterra e la trasferta di Roma viene visto come un possibile immediato riscatto per cominciare un nuovo percorso all’interno della competizione.

Midi Olympique, il bisettimanale specializzato in rugby francese, ha deciso di pubblicare un editoriale piuttosto provocatorio nei confronti dell’Italia: “Keep calm, c’est l’Italie“, tranquilli, è solo l’Italia. Un’affermazione che farebbe presagire a una trasferta facile, quasi una gita di salute per i transalpini. L’Equipe, prima della sfida del Sei Nazioni tra Italia e Francia a Roma nel 2011, aveva titolato “Vacanze romane”: in quel caso gli azzurri riuscirono a compiere un’impresa e a vincere 22-21, smentendo ogni pronostico della vigilia.

Gli azzurri sono in netto miglioramento e cercheranno di ottenere ancora più stimoli da queste provocazioni che arrivano lato Francia. Lo scorso anno l’Italia strappò un pareggio 13-13 in superiorità numerica a Parigi e riscattò quella che era stata la dura lezione subita ai Mondiali: adesso potrà contare sulla spinta dell’Olimpico per una nuova impresa, a 14 anni di distanza dall’ultima volta.