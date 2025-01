Sei Nazioni: una Francia spettacolare demolisce un Galles sempre più in crisi

Si è appena conclusa allo Stade de France di Saint-Denis, a Parigi, la prima partita del Guinness Sei Nazioni 2025 e in campo sono scese Francia e Galles. I padroni di casa sono una delle formazioni favorite per il titolo finale, mentre gli ospiti arrivavano all’appuntamento reduci da 12 sconfitte consecutive e l’ultimo posto nel torneo di un anno fa. Ecco come è andata.

Francia subito pericolosa, anche se al primo affondo il Galles si salva tenendo Dupont sollevato oltre la linea di meta, ma perde temporaneamente Aaron Wainwright per sangue. Fatica a reggere l’urto la squadra britannica, ma quando trova il controllo dell’ovale il Galles si porta in attacco, anche se spreca commettendo fallo. Al 14’ va nuovamente vicina alla meta la Francia, quando, un pallone perso viene rincorso da Boudehent, ma fa avanti prima di poter segnare. Insiste la squadra di casa e al 18’ grandissimo calcio di Dupont al largo, dove c’è At­tis­sogbe che prende l’ovale al volo e schiaccia per il 7-0.

Insiste la Francia, soffre tantissimo il Galles e al 24’ pallone che si muove veloce verso la destra, alla fine arriva a Bielle-Biar­rey che schiaccia per il 14-0. A peggiorare le cose per i britannici anche l’infortunio a Watkin che è obbligato a uscire. Insiste la Francia, che sta dominando a Parigi anche per il cartellino giallo a Lloyd alla mezz’ora per placcaggio alto, e al 34’ è il solito Dupont a involarsi, bucare la difesa gallese, palla stupenda al largo per At­tis­sogbe che firma la seconda meta personale e punteggio sul 21-0. Galles ormai alle corde e allo scadere arriva la meta del bonus per la Francia, che da touche fa partire la maul, poi Dupont manda la palla al largo per Bielle-Biar­rey per il 28-0 con cui si va al riposo.

Dopo 40 minuti di monologo Blues la ripresa ha, oggettivamente, poco da dire, con i padroni di casa che hanno già conquistato l’obiettivo di portare a casa cinque punti in classifica. Ma anche se la squadra di Galthié non ha bisogno di spingere, sono i francesi a sbloccare anche il secondo tempo, quando al 55’ dalla maul si stacca Marc­hand che schiaccia per il 33-0. È uno show della Francia, che al 68’ costruisce un’azione spettacolare, poi calcio al largo per Gail­leton che controlla l’ovale e va a schiacciare per il 38-0. Al 71’ follia di Ntamack, che sul +38 entra scomposto e violento con la spalla sul volto di Ben Thomas e viene espulso (e rischia di saltare buona parte del torneo). Nervi tesi, con un accenno di rissa poco dopo, mentre passano i minuti. E prima della fine altro cartellino, questa volta a Freddie Thomas, per fuorigioco; mentre arriva la meta numero 7 per i Bleus, con Alldritt, per il 43-0 finale. Sette mete, come sette sono i ko consecutivi del Galles nel Sei Nazioni.