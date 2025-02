Sci velocità, Valentina Greggio e Simone Origone vincono a Vars e consolidano il primato nella generale

Doppio successo dell’Italia nella prima gara della seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci velocità, andata in scena a Vars, in Francia: vincono sia Valentina Greggio, che si porta a quota 47 successi in carriera, sia Simone Origone, che si issa a 61 vittorie nel circuito maggiore.

Nella gara femminile Valentina Greggio si impone in finale con 179.430 km/h, avendo ampiamente la meglio sulla francese Clea Martinez, alla piazza d’onore con 175.480 km/h, e sulla svedese Agnes Abrahamsson, sul gradino più basso del podio con 174.410 km/h. Quarta l’altra svedese Siri Kling Andersson con 174.080 km/h.

Nella finale maschile Simone Origone piazza la zampata da 180.880 km/h e beffa l’austriaco Klaus Schrottshammer, secondo con 180.750 km/h. Terza piazza per il francese Bastien Montes con 179.920 km/h, che precede il connazionale Simon Billy, quarto a quota 179.580 km/h. Quinta posizione per Ivan Origone con 179.070 km/h, infine Samuele Capello chiude al 23° posto in semifinale.

In classifica generale di Coppa del Mondo tra gli uomini Simone Origone allunga con 280 punti, davanti ai francesi Bastien Montes, secondo con 220, e Simon Billy, terzo con 170, mentre tra le donne Valentina Greggio resta a punteggio pieno con 300, davanti alla francese Clea Martinez, seconda con 240, ed alla svedese Cornelia Thun Sandstrom, terza con 165.