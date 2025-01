Sci velocità, doppietta di Valentina Greggio a Salla. Anche Simone Origone in testa alla classifica

Nella prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci velocità, andata in scena a Salla, in Finlandia, l’Italia può esultare per la doppietta centrata da Valentina Greggio, che sale a quota 46 successi in carriera, e per il primo ed il secondo posto ottenuti da Simone Origone, che si attesta a 60 vittorie nel circuito maggiore.

Tra gli uomini Simone Origone ha vinto gara-1 con 159,82 km/h, superando i francesi Simon Billy e Bastien Montes, rispettivamente secondo e terzo con 158,98 e 158,91 km/h, mentre è arrivato il 13° posto di Samuele Capello con 145,67 km/h. In gara-2, invece, si è imposto il francese Bastien Montes con 155,57 km/h, che ha preceduto Simone Origone, secondo con 155,14 km/h, ed il ceco Radim Palan, terzo con 155,09 km/h, mentre non è andato oltre il sesto posto il transalpino Simon Billy con 152,80.

Tra le donne, invece, è arrivata la doppietta di Valentina Greggio, che in gara-1 ha vinto con 156,80 km/h, davanti alla francese Clea Martinez, seconda con 154,75 km/h, ed alla svedese Cornelia Thun Sandstrom, terza con 151,26 km/h. In gara-2, inoltre, l’azzurra ha trionfato con 154,16 km/h, precedendo ancora la francese Clea Martinez, alla piazza d’onore con 151,38 km/h, la svedese Cornelia Thun Sandrstrom, sul gradino più basso del podio con 147,77, e la spagnola Marta Visa Carol, quarta con 147,10.

Nella categoria S2, invece, Margherita Mazzoncini ha chiuso al terzo posto gara-1 con 128,73 km/h, preceduta dalla svedese Villemo Andersson, prima con 130,23, e dalla canadese Bella Bay, seconda con 129,75, mentre in gara-2 l’azzurra si è classificata seconda con 130,07 km/h, battuta soltanto dalla canadese Bella Bay, prima con 135,09, ma restando davanti alla francese Mareva Cau Lapique, terza con 129,55.

In classifica generale di Coppa del Mondo tra gli uomini Simone Origone guida con 180 punti davanti ai francesi Bastien Montes, secondo con 160, e Simon Billy, terzo con 120, mentre tra le donne Valentina Greggio è a punteggio pieno con 200, davanti alla francese Clea Martinez, seconda con 160, ed alla svedese Cornelia Thun Sandstrom, terza con 120.