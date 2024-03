Sci velocità, Simone Origone e Valentina Greggio conquistano le Sfere di Cristallo

Lasciare il segno nello sci velocità. Simone Origone e Valentina Greggio l’hanno fatto e lo stanno facendo nel massimo circuito internazionale di questa disciplina. Il 44enne valdostano non smette mai di stupire e quest’oggi si è assicurato la 15ma Coppa del Mondo in carriera. Le condizioni meteo avverse, infatti, non hanno permesso lo sviluppo previsto della quarta tappa a Vars (Francia), recupero di quella inizialmente in programma a Grau Roig, sui Pirenei.

Per questo Origone, vincitore dei tre appuntamenti andati in scena, ha potuto aggiornare il proprio palmares, ottenendo la Sfera di Cristallo per il terzo anno consecutivo. Il nostro portacolori, con lo score di 300 punti, ha preceduto nella graduatoria complessiva il francese Simon Billy (240 punti) e il neozelandese Tawny Wagstaff (155 punti).

Stessa storia, stesso mare per Greggio che ha portato a sei i successi nella classifica generale. Come nel caso del compagno di squadra, ci sono state solo vittorie nel percorso in questione, il tutto impreziosito anche dal titolo mondiale ottenuto sempre a Vars (Francia). L’azzurra si è messa alle spalle la transalpina Clea Martinez (240 punti) e la svedese Mathilda Persson (170 punti).