Sci velocità, Coppa del Mondo Vars 2024: successi di Valentina Greggio e Simone Origone

Va in archivio la seconda gara stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci velocità: a Vars, in Francia, nel recupero della tappa di Formigal, arriva una doppia affermazione italiana con le vittorie di Simone Origone e Valentina Greggio. Entrambi gli azzurri restano a punteggio pieno in testa alla classifica generale.

Nella gara maschile Simone Origone ha fatto segnare 212,039 chilometri orari, velocità che gli ha permesso di battere il padrone di casa transalpino Simon Billy, secondo con 211,404 km/h, ed il ceco Radim Palan, terzo con 210,563 km/h. Più indietro Samuele Capello con 193,392 km/h.

Nella prova femminile successo della fresca campionessa del mondo, Valentina Greggio, prima con la velocità di 207,564 km/h. Battuta anche in questo caso una padrona di casa, la transalpina Clea Martinez, seconda con 203,401 km/h, mentre è terza la svedese Agnes Abrahamsson con 202,668 km/h.