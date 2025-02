Sci freestyle, Kingsbury sbaglia nelle moguls. Horishima e Kauf vincono a Deer Valley

A Deer Valley (USA) è andata in scena la sesta tappa della Coppa del Mondo di moguls, disciplina dello sci freestyle. La notizia del giorno è la prova sottotono fornita dal canadese Mikael Kingsbury, stella indiscussa di questa specialità negli ultimi tre lustri e capace di dominare a più riprese tra le gobbe.

Dopo quattro vittorie e un secondo posto in stagione, il nordamericano si ferma in sedicesima posizione (21.4) pur restando saldamente al comando della classifica di specialità con 157 punti di vantaggio nei confronti del giapponese Ikuma Horishima, capace di vincere con il punteggio di 86.24 davanti al kazako Pavel Kolmakov (84.95) e al francese Benjamin Cavet (83.82). Nella classifica generale, dove si aggiungono anche i riscontri ottenuti nelle dual moguls, svetta sempre Kingsbury con 184 lunghezze di margine nei confronti di Cavet.

Tra le donne, invece, arriva la prima affermazione stagionale per la statunitense Jaelin Kauf, capace di trionfare sulla neve di casa con 80.75 davanti alla francese Perrine Laffont (79.63) e alla tedesca Maia Schwinghammer (75.22). La transalpina, che in questa annata agonistica si è imposta in due gare ed è salita sul secondo gradino del podio in altre tre occasioni, primeggia nella graduatoria di specialità con 94 punti di margine proprio sull’americana. Nella overall, invece, il margine della francese si riduce a 34 punti e la lotta per la conquista della Sfera di Cristallo è più accesa che mai.

Si tornerà sulla neve sabato 8 febbraio per un appuntamento con le dual moguls, poi ci sarà un fine settimana di pausa prima della trasferta a Beidahu (Cina) con una gara di moguls e una prova di dual moguls. Al termine di questo trittico avremo una situazione più chiara e ci lanceremo verso il finale di stagione che propone le uscite di Almaty (Kazakhstan, 28 febbraio e 1° marzo) e Livigno (11-12 marzo, sulla pista che ospiterà le Olimpiadi di Milano Cortina 2026).