Sci freestyle: Kingsbury e Kauf vincono a Val St. Come nelle dual moguls

Coppa del Mondo di dual moguls in pieno svolgimento in quel di Val St. Come, in Canada. Sono andate in scena nella notte le due competizioni che chiudono il passaggio nell’America del Nord per quanto riguarda il freestyle. A vincere i due leader di Coppa del Mondo, Mikael Kingsbury al maschile e Jaelin Kauf al femminile.

Prova totalmente dominata da Kingsbury, sempre in controllo in tutti i round che vissuti dal primo turno eliminatorio fino alla Big Final, dove supera il francese Benjamin Cavet con un totale di 22-13. Al terzo posto ancora in quota USA Nick Page, che batte nella Small Final lo svedese Filip Gravenfors per 20-15.

In campo femminile, invece, Kauf porta a casa il massimo bottino con 35 anche perché la kazaka Anastassiya Gorodko non termina la Big Final. Terzo posto per la francese Perrine Laffont (28-7 sull’altra USA Olivia Giaccio). E dire che in semifinale il divario Kauf-Giaccio è stato risicatissimo: 18-17.

In casa Italia poca luce. In particolare, classificato ufficialmente al 49° posto Massimo Bellucci, mentre per quanto riguarda le donne al 30° posto Manuela Passaretta, unica ad avere una chance di ottavi (ma con DNF) e al 41° Sofia Carla Timpone.