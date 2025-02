Sci di fondo oggi in tv: programma sprint tc Cogne, orari, streaming

Ancora gare veloci in Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-2025 per quel che riguarda Cogne. Quest’oggi, infatti, arrivano in scena le gare sprint a tecnica classica, senza Klaebo e con un grande contingente italiano che è pronto a a riversarsi in questa tappa tricolore.

Sono in dieci i rappresentanti del Paese di casa a cercare la qualificazione in campo maschile, con Elia Barp e Federico Pellegrino ad aprire le danze degli 88 in scena. Prima, però, c’è tempo per le 58 del femminile, tra cui sono cinque le azzurre e in particolare le speranze in questo caso sono riposte su Caterina Ganz e Federica Cassol.

Le sprint tc di Coppa del Mondo a Cogne saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 relativamente alle fasi finali dalle 13:30. La diretta streaming sarà assicurata da Discovery+ (integrale), SkyGo, DAZN (stesse tempistiche di Eurosport 1) e RaiPlay Sport 3 (fasi finali). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO COGNE 2025 OGGI

Sabato 1° febbraio

Ore 10:30 Qualificazioni Sprint tc

Ore 13:00 Fasi finali Sprint tc – Diretta tv su Eurosport 1 dalle 13:30

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO COGNE 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (fasi finali dalle 13:30)

Diretta streaming: Discovery+ (integrale), SkyGo, DAZN, RaiPlay Sport 3 (fasi finali; per SkyGo e DAZN dalle 13:30)

Diretta testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

UOMINI – 1 Elia Barp, 2 Federico Pellegrino, 29 Michael Hellweger, 41 Davide Graz, 43 Simone Daprà, 44 Giacomo Gabrielli, 46 Giovanni Ticcò, 50 Simone Mocellini, 54 Alessandro Chiocchetti, 61 Mikael Abram

DONNE – 17 Caterina Ganz, 25 Federica Cassol, 48 Lucia Isonni, 49 Martina Bellini, 50 Maria Eugenia Boccardi