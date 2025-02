Sci di fondo, Mondiali U23 2025: a Schilpario Maria Gismondi è 17ma nella 10 km tl femminile

Si chiudono le prove individuali a Schilpario, in provincia di Bergamo, sede dei Mondiali Under 23 2025 di sci di fondo: nella 10 km femminile in tecnica libera con partenze ad intervalli l’oro va alla tedesca Helen Hoffmann, mentre la miglior azzurra è Maria Gismondi, 17ma.

La medaglia d’oro va alla tedesca Helen Hoffmann, che domina la gara e vince nettamente con il crono di 32’36″4, precedendo l’australiana Rosie Fordham, alla piazza d’onore a 25″7, e la canadese Liliane Gagnon, sul gradino più basso del podio a 37″3.

Lontane dalle posizioni di maggior prestigio le quattro azzurrine in gara: la migliore è Maria Gismondi, 17ma con un distacco di 2’13″5, mentre Nadine Laurent si classifica 20ma a 2’32″6. Più attardate, invece, Iris De Martin Pinter, 26ma a 2’51″9, e Veronica Silvestri, 39ma a 4’13″5.