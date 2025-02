Sci alpino, Rossetti: “Volevo recuperare posizioni”. Peterlini: “Devo mettere insieme i pezzi”

Soltanto tre italiane si sono qualificate alla seconda manche dello slalom di Sestriere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulle nevi piemontesi. Marta Rossetti ha concluso in sedicesima posizione con un ritardo di 1.86 dalla statunitense Mikaela Shiffrin, capace di conquistare la centesima vittoria nel massimo circuito internazionale itinerante. Martina Peterlini ha rimontato tre piazze e ha chiuso al 19mo posto a 2.45 dall’americana, mentre Lara Della Mea è scivolata indietro di due gradini e ha terminato in 21ma posizione a 2.54.

Marta Rossetti ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Mi sarebbe piaciuto recuperare qualche posizione nella seconda manche; la pista forse ha mollato un po’ e devo vedere i video per capire perché ho pagato così tanto ritardo“.

Martina Peterlini si è soffermata sulla propria prova: “Ho fatto una seconda manche inversa rispetto alla prima, bene in basso ma non convincente in alto. Devo provare a mettere insieme i vari pezzi per provare a fare una manche intera di buon livello. Non sono sinceramente troppo contenta, volevo qualcosa di più“.