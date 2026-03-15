Shiffrin guida lo slalom di Are dopo la prima manche, ma Aicher accende il duello

Continua il meraviglioso duello a distanza tra Mikaela Shiffrin ed Emma Aicher. L’americana conferma il pronostico della vigilia ed è in testa alla classifica dello slalom di Are, ma la tedesca non molla assolutamente e si mette alle spalle della rivale. Il vantaggio della statunitense è importante, visto che sono 51 centesimi, ma la seconda manche diventa comunque importantissima in ottica Coppa del Mondo generale.

Terza posizione per l’austriaca Katharina Truppe, che ha accusato un ritardo di 57 centesimi dalla vetta e potrebbe inserirsi nella lotta tra Shiffrin ed Aicher. Un discorso similie anche per la svizzera Wendy Holdener, attardata di 70 centesimi e che ha preceduto la svedese Cornelia Oehlund (+0.86).

Il distacco dalla vetta sale sopra il secondo dal sesto posto dell’albanese Lara Colturi (+1.04) che ha chiuso davanti all’americana Paula Moltzan (+1.11) e alla croata Zrinka Ljutic (+1.22). Completano la Top-10 la svizzera Camille Rast (+1.22) e la svedese Anna Swenn Larsson (+1.42).

Ritardo vicino ai due secondi per Lara Della Mea (+1.97), che purtroppo si è presentata ad Are con un problema alla schiena. La nativa di Tarvisio ha perso molto nella prima parte (quasi nove decimi nel secondo intermedio), terminando la prima manche al quindicesimo posto (+1.97). Purtroppo è uscita Martina Peterlini ed è uno zero che potrebbe di essere pesantissimo per l’azzurra, che rischia di non partecipare alle finali.

Qualificate per la seconda manche anche Emilia Mondinelli (+2.61) e Giulia Valleriani (+3.12), che hanno concluso rispettivamente al ventiduesimo e trentesimo posto. Molto più indietro le altre azzurre Beatrice Sola (+3.57) ed Alice Pazzaglia (+4.89). Uscita invece Laura Steinmair.