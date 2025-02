Sci alpino, Nina Astner vince il gigante in Coppa Europa a Oberjoch, 10a Alessia Guerinoni

Nina Astner si impone nel gigante femminile di Oberjoch (Germania) valevole per la Coppa Europa di sci alpino. L’austriaca era terza a metà gara e, grazie a una bella rimonta nella seconda manche, è salita sul gradino più alto del podio con il tempo complessivo di 1’42″55, centrando così il terzo successo in carriera in Coppa Europa, il secondo in questa stagione dopo quello a Puy Saint Vincent.

Alle sue spalle la svizzera Selina Egloff, arrivata a 23 centesimi di ritardo: per l’elvetica si tratta del quarto podio della carriera in Coppa Europa, il primo dal gennaio 2022. Completa il podio la tedesca Fabiana Dorigo a 25 centesimi dopo aver rimontato la bellezza di 25 posizioni dopo la prima manche.

Buona decima posizione ex-aequo con la svizzera Vanessa Kasper per Alessia Guerinoni: la bergamasca ha concluso la sua prova a 62 centesimi dalla vincitrice con un recupero di sette posizioni, mentre la valdostana Sophie Mathiou ha chiuso dodicesima a 67 centesimi con tredici posizioni scalate dopo la prima discesa. Nelle trenta sono finite anche Francesca Carolli 16a, Ilaria Ghisalberti 20a, Carole Agnelli 21a ed Elisa Platino 23a. Più attardate Ambra Pomare, Tatum Bieler, Laura Steinmair, ritirata Margherita Cecere.

In classifica generale la francese Marion Chevrier comanda con 576 punti sulle austriache Nadine Fest con 500 e Victoria Olivier con 485, Sara Allemand è decima con 302. In gigante Astner precede con 302 punti Kasper con 251 e Olivier con 198. Prossimo appuntamento Bardonecchia mercoledì 13 e giovedì 14 febbraio con due supergiganti.