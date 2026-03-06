Startlist gigante Kranjska Gora 2026: orari, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Domani, a Kranjska Gora, la Slovenia riabbraccia lo sci alpino maschile con uno slalom gigante che è ormai un grande classico del calendario. E dalle 9:30 (prima manche), sperando in una serie di portacolori d’Italia capaci di portarsi più avanti possibile verso la seconda manche (12:30), sarà grande spettacolo sulle nevi slovene.

Tra i protagonisti in cerca di riscatto Alex Vinatzer, che cerca inevitabilmente il riscatto dopo che le Olimpiadi di Milano Cortina hanno portato più oscurità che sorrisi. E c’è anche un certo intento di dimostrare molte cose da parte di Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite, il tutto in un contesto nel quale i favoriti sono inevitabilmente altri rispetto ai sette azzurri di scena. E, tra questi, è inevitabile rimarcare come, da Marco Odermatt a Lucas Pinheiro Braathen, le lotte al vertice continuino su livelli stellari. Chissà se ci sarà spazio per inserimenti di vario genere, e quanti, nel caso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari degli italiani, il palinsesto tv e streaming, la startlist del gigante maschile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Eurosport 1, Rai Play, Discovery+, DAZN. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIGANTE KRANJSKA GORA

Sabato 7 marzo

Ore 09:30 Gigante maschile a Kranjska Gora, prima manche – Diretta tv su RaiSport

Ore 12:30 Gigante maschile a Kranjska Gora, seconda manche – Diretta tv su RaiSport

STARTLIST GIGANTE MASCHILE KRANJSKA GORA

1 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

2 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

3 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

4 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

5 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

6 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

8 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

9 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

10 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

11 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

12 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

13 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

14 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

15 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

17 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

18 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

19 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

20 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

21 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

22 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer

23 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

24 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

25 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

26 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

27 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

28 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

29 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

30 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

31 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar

32 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head

33 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

34 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

35 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

36 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

37 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head

38 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

39 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

40 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli

41 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

42 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head

43 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli

44 492542 AUBERT SERRACANTA Aleix 2005 ESP Van deer

45 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP Rossignol

46 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

47 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer

48 221675 CARRICK-SMITH Freddy 2007 GBR Dynastar

49 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

50 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

51 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

52 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head

53 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

54 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl

55 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

56 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic

57 104697 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol

58 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon

59 6294496 PIZZATO Stefano 2003 ITA Rossignol

60 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Rossignol

61 6191078 LARDON Thomas 2001 FRA Salomon

62 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head

63 492197 GARAY FERNANDEZ Aingeru 1998 ESP Rossignol

64 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

65 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl

66 561489 OSERBAN Miha 2006 SLO Fischer

67 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic

68 103857 ST-GERMAIN William 1992 CAN Rossignol

69 6294662 TRANCHINA Pietro 2003 MAR Rossignol