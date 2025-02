De Aliprandini in corsa per il podio nel gigante dei Mondiali. Haugan sorprende gli svizzeri

A sorpresa Timon Haugan è in testa dopo la prima manche del gigante maschile dei Mondiali di Saalbach! Il norvegese, che in questa stagione si è messo in luce soprattutto in slalom, con il pettorale n.11 mette in fila tutti con il crono di 1:21.10, al termine di una prestazione senza sbavature e in cui si è preso diversi rischi.

Seconda posizione per un bravissimo Loic Meillard ad appena due centesimi: l’elvetico aveva mostrato tutta la sua forma e la sua fiducia due giorni fa nella combinata a coppie. Oggi arriva un’altra buona manche per lo svizzero che cercherà di confermare almeno l’argento conquistato ai Mondiali di Courchevel Meribel. Terzo Marco Odermatt a 24 centesimi: il fenomeno svizzero non si è preso tantissimi rischi, specialmente nella parte finale e potrebbe essersi lasciato del margine per la seconda manche.

Segue in quarta posizione a 45 centesimi il sempre competitivo Alexander Steen Olsen: il norvegese ha perso specialmente in alto, poi ha fatto una gran seconda parte e anticipa Raphael Haaser che si piazza sorprendentemente quinto a 0″62 con il pettorale 22. Bravissimo Luca De Aliprandini che si è messo nelle condizioni di lottare per il podio nella seconda manche: il trentino è sesto a 63 centesimi di ritardo da Haugan. L’azzurro ha messo a posto tutti i pezzi, ha sciato all’attacco e finalmente non ha commesso errori. L’italiano si trova ex-aequo con Thomas Tumler, davanti a Marco Schwarz che paga 0″87 e a Henrik Kristoffersen che paga 0″88.

Ha fatto molta fatica Alex Vinatzer che accusa ben 2″13 da Haugan e non è mai riuscito ad entrare realmente in gara. Purtroppo sbaglia Filippo Della Vite che stava sciando almeno da top 10 fino a metà gara e invece finisce a tre secondi di ritardo. Buona prestazione per Giovanni Franzoni che giunge a 2″75 dalla testa.