Raphael Haaser campione del mondo di gigante. Niente podio per Odermatt e De Aliprandini

Clamorosa sorpresa nel gigante maschile ai Mondiali di Saalbach. Cade l’egemonia svizzera in questa rassegna iridata e fanno incredibilmente festa i padroni di casa dell’Austria con la vittoria di Raphael Haaser, che si inventa la manche della vita al momento giusto. Si tratta della prima vittoria austriaca della stagione tra gli uomini, arrivata con il 27enne di Innsbruck che non aveva mia chiuso tra i primi cinque in Coppa del Mondo in gigante.

Un Mondiale da incorniciare per Haaser, che aveva già conquistato la medaglia d’argento in superG. L’austriaco ha proprio sfruttato il suo essere supergigantista in una tracciatura decisamente adatta alle sue caratteristiche (ha tracciato il tecnico svizzero), compiendo una clamorosa rimonta dal quinto posto.

La Svizzera viene così incredibilmente beffata dopo i tre ori precedenti tra discesa, superG e combinata. Dietro Haaser c’è un terzetto elvetico, ma giù dal podio incredibilmente ci rimane il nome più atteso. Infatti l’argento se lo mette al collo Thomas Tumler, staccato di 23 centesimi dal vincitore. Bronzo per Loic Meillard (+0.51), che perde una posizione rispetto alla prima manche, ma riesce a difendere la medaglia da Marco Odermatt, il grande deluso di giornata, che non riesce a sfruttare una tracciatura tutta per lui e chiude clamorosamente quarto a 58 centesimi dal vincitore.

Quinto posto per l’austriaco Marco Schwarz (+0.78), che ha preceduto il francese Thibaut Favrot (+0.83) e i norvegese Timon Haugan (+1.00), che era in testa a metà gara e ha combinato una serie di disastri nella seconda manche, ed Henrik Kristoffersen (+1.02), altro deluso di giornata.

Il migliore degli azzurri è Luca de Aliprandini che conclude in nona posizione (+1.03). Il nativo di Cles ha perso tre posizioni in una seconda manche non adatta alle sue caratteristiche, anche se fino al penultimo intermedio era ancora in corsa per un buon piazzamento. Buon ventesimo posto per Giovanni Franzoni (+2.02), che dovrà puntare ora a crescere ulteriormente in questa specialità, davanti ad Alex Vinatzer (+2.08). Ventiquattresimo Filippo Della Vite (+3.10).