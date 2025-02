Federica Brignone è la donna a vincere i Mondiali in età più avanzata. Prima medaglia 14 anni fa!

Una straripante Federica Brignone ha dominato lo slalom gigante dei Campionati Mondiali di Saalbach 2025, facendo segnare il miglior tempo in entrambe le manche ed infliggendo distacchi abissali alla concorrenza. La fuoriclasse valdostana ha trionfato con un vantaggio di nove decimi sulla neozelandese Alice Robinson e di oltre due secondi e mezzo sull’americana Paula Moltzan, che si è messa al collo il bronzo beffando di un centesimo la norvegese Thea Louise Stjernesund.

Dopo l’argento di una settimana fa in superG, la rassegna iridata preolimpica si chiude dunque nel migliore dei modi per la leader della classifica generale di Coppa del Mondo (a +70 su Lara Gut-Behrami). Brignone torna così sul podio in gigante ai Mondiali quasi quattordici anni dopo la prima volta, quando riuscì ad attestarsi in piazza d’onore tra le porte larghe da ventenne a Garmisch nel 2011 dietro alla slovena Tina Maze.

L’azzurra classe 1990, al secondo titolo iridato della carriera dopo il sigillo nella combinata individuale dell’ultima edizione a Courchevel/Meribel, ha stabilito oggi un nuovo primato significativo: nessuna donna aveva mai conquistato un oro mondiale nello sci alpino ad un’età così avanzata (34 anni e 214 giorni). Il record assoluto appartiene invece ancora al canadese Erik Guay, vincitore del superG di St. Moritz 2017 a 35 anni e 187 giorni.