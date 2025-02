Federica Brignone, non finisce qui! Caccia alla Coppa del Mondo assoluta, sarà scontro frontale con Gut-Behrami

E adesso la Coppa del Mondo… La stagione di Federica Brignone non si è assolutamente conclusa con la fantastica medaglia d’oro in gigante ai Mondiali di Saalbach, ma per la valdostana ci sono ancora tanti altri traguardi da raggiungere, con la possibilità di rendere questa stagione semplicemente indimenticabile.

L’obiettivo è soprattutto uno ed è ben fissato all’inizio di questo pezzo, la vittoria della Coppa del Mondo. Sarebbe la seconda della carriera per Federica, che ha già conquistato la sfera di cristallo nel 2020. Quella di quest’anno, però, potrebbe avere un sapore diverso anche perchè quella passata era arrivata poco prima del pandemia per il Covid-19, con tante gare cancellate e con anche la rinuncia di Mikaela Shiffrin per la morte del padre.

Dalla prossima settimana fino a fine marzo sarà lotta apertissima tra Brignone e Lara Gut-Behrami. L’azzurra ha un vantaggio di soli settanta punti sull’elvetica (799 punti contro 729), ma ci sono ancora tantissime gare e ancora moltissimi punti in palio. Una battaglia che comincerà già dal fine settimana al Sestriere, con in programma due giganti e con Federica che ha davvero la grande opportunità di guadagnare punti sulla rivale davanti ai suoi tifosi.

In programma ci sono ancora quattro discese, tre superG e quattro giganti, non contando gli slalom visto che sia Brignone sia Gut-Behrami non prendono parte agli eventi tra i rapid gates. Ancora dunque un mese e mezzo per la Coppa del Mondo, con Federica che esce da questi Mondiali decisamente più rinfrancata di una Gut-Behrami che proprio non ha mai trovato il feeling con il tracciato austriaco, mancando la medaglia nelle sue tre gare e conquistandola solo nella combinata a squadre grazie soprattutto alla rimonta di Holdener in slalom.

Non solo, però, la Coppa del Mondo generale, ma Brignone può andare a caccia di un poker di sfere di cristallo semplicemente storico e sensazionale. In questo momento la valdostana indossa il pettorale rosso di leader della classifica di discesa, ma le rivali non mancano di certo, soprattutto in casa con Sofia Goggia, che è lontana appena 29 punti dalla connazionale.

In quella di superG comanda, invece, Gut-Behrami con 385 punti, ma Brignone insegue a 310 e proverà certamente a mettere pressione all’elvetica nelle prossime gare. Fari puntati per l’azzurra anche in gigante, dove pesano le tre uscite stagionali, nonostante le due vittorie a Soelden e Semmering. In testa alla classifica c’è Alice Robinson con 300 punti e con Sara Hector al secondo vicinissima a 296 punti, ma l’azzurra ha dimostrato oggi di essere la più forte del mondo.