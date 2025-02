Sci alpino, Florian Schieder: “Gara positiva che mi dà fiducia, peccato per come ho affrontato la parte alta”

Florian Schieder non può che essere soddisfatto dopo aver concluso al quinto posto la discesa di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025.

Sulla pista denominata “Mont Lachaux” è andato in scena l’ennesimo festival svizzero con Franjo von Allmen che ha vinto la gara con il tempo di 1:56.07 precedendo per 13 centesimi Marco Odermatt e per 42 Alexis Monney. Quarto Vincent Kriechmayr a 81 centesimi, appena uno davanti all’altoatesino che ha centrato il quinto posto, due gradini davanti a Dominik Paris, settimo a 1.09.

Al termine della gara sulle nevi elvetiche Florian Schieder ha racconto ai taccuini della FISI le sue sensazioni sulla sua prova nella discesa odierna: “Ho perso nella parte alta perché ho faticato un po’ dopo l’errore nella prova di ieri e non avevo molta fiducia. È un po’ un peccato perché per tutto il resto della pista i miei tempi sono sempre fra i migliori tre. Però, dopo una stagione in cui i risultati hanno fatto fatica ad arrivare, questa è una gara positiva, che mi dà motivazione per Kvitfjell e per le Finali”.