Sci alpino, fissato il recupero della discesa maschile cancellata a Garmisch

Trovata la soluzione. Non è stato un week end da incorniciare per la Coppa del Mondo di sci alpino. Nel fine-settimana andato in archivio era in programma la discesa maschile a Garmisch-Partenkirchen (Germania). Sulla Kandahar, gli uomini-jet avrebbero dovuto affrontare l’ultima prova dei Mondiali di Saalbach, che da domani al 16 febbraio terranno banco.

Non è stato così. La nebbia che si è addensata sul pendio teutonico ha impedito il corretto svolgimento delle due prove cronometrate a precedere la gara ufficiale. Per regolamento, quindi, anche la discesa prevista per domenica 2 febbraio è stata cancellata. La giuria ha provato a ritardare la partenza del training n.2 fino alle 13.00, ma non ci sono stati miglioramenti meteorologici.

Quest’oggi è arrivata la comunicazione da parte della FIS del recupero di questa gara. Tutto rientrerà nel week end a Kvitfjell (Norvegia), dal 7 al 9 marzo. Il calendario, prima di questa modifica, prevedeva la disputa di una discesa l’8 e di un superG nel giorno seguente sull’Olympiabakken. Sarà da considerare il recupero di quanto non si è potuto tenere a Garmisch il 7 del mese citato.

Si riprenderà da una situazione di classifica che vede al comando nella graduatoria della discesa l’asso svizzero Marco Odermatt con 365 punti, davanti al connazionale Franjo Von Allmen con 272 e allo sloveno Miha Hrobat con 217. Il miglior azzurro è Mattia Casse, 12° con 104 punti.