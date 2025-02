Quando torna la Coppa del Mondo di sci alpino? Il calendario delle ultime tappe dopo i Mondiali

La Coppa del Mondo di sci alpino si prenderà una pausa di tre settimane per lasciare spazio ai Mondiali 2025, che andranno in scena a Saalbach (Austria) dal 4 al 16 febbraio. La rassegna iridata occuperà la prima metà del mese, regalando grande spettacolo a tutti gli appassionati: verranno messi in palio undici titoli, a cominciare dal parallelo a squadre per poi proseguire nell’ordine con superG, discesa libera, gigante e slalom.

La Coppa del Mondo tornerà nel fine settimana del 21-23 febbraio: gli uomini saranno impegnati a Crans Montana (Svizzera) con discesa libera e superG, mentre le donne gareggeranno a Sestriere (Italia) con due giganti e uno slalom. Le ragazze si trasferiranno poi a Kvitfjell (Norvegia) con due discese e un superG, mentre il settore maschile si cimenterà con gigante e slalom a Kranjska Gora (Slovenia).

A seguire gigante e slalom ad Are e discesa e superG a La Thuile per le donne, discesa e superG a Kvitfjell e slalom e gigante a Hafjell per gli uomini. Le Finali si disputeranno a Sun Valley (USA) dal 20 al 27 marzo. Di seguito il calendario completo delle ultime tappa di Coppa del Mondo dopo i Mondiali 2025 di sci alpino.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO DOPO I MONDIALI

21 febbraio Gigante femminile a Sestriere (Italia)

22 febbraio Gigante femminile a Sestriere (Italia)

22 febbraio Discesa libera maschile a Crans Montana (Svizzera)

23 febbraio Slalom femminile a Sestriere (Italia)

23 febbraio SuperG maschile a Crans Montana (Svizzera)

28 febbraio Discesa femminile a Kvitfjell (Norvegia)

1° marzo Discesa femminile a Kvitfjell (Norvegia)

1° marzo Gigante maschile a Kranjska Gora (Slovenia)

2 marzo SuperG femminile a Kvitfjell (Norvegia)

2 marzo Slalom maschile a Kranjska Gora (Slovenia)

8 marzo Gigante femminile ad Are (Svezia)

8 marzo Discesa libera maschile a Kvitfjell (Norvegia)

9 marzo Slalom femminile ad Are (Svezia)

9 marzo SuperG maschile a Kvitfjell (Norvegia)

14 marzo Discesa libera femminile a La Thuile (Italia)

15 marzo SuperG femminile a La Thuile (Italia)

15 marzo Gigante maschile a Hafjell (Norvegia)

16 marzo Slalom maschile a Hafjell (Norvegia)

22 marzo Discesa libera femminile a Sun Valley (USA), finale

22 marzo Discesa libera maschile a Sun Valley (USA), finale

23 marzo SuperG femminile a Sun Valley (USA), finale

23 marzo SuperG maschile a Sun Valley (USA), finale

25 marzo Gigante femminile a Sun Valley (USA), finale

26 marzo Gigante maschile a Sun Valley (USA), finale

27 marzo Slalom femminile a Sun Valley (USA), finale

27 marzo Slalom maschile a Sun Valley (USA), finale