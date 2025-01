Scherma, i convocati per la Coppa del Mondo di spada. Ben 24 azzurri in pedana

La prossima settimana sarà ricca di appuntamenti per la Coppa del Mondo di scherma. Oltre all’atteso Grand Prix di fioretto a Torino, dove tornerà in gara anche Alice Volpi, ci sarà un doppio evento per la spada. Le donne saranno impegnate a Barcellona, mentre gli uomini scenderanno in pedana ad Heidenheim in Germania.

Le spadiste saranno in gara a Barcellona un anno dopo proprio quella fantastica vittoria del quartetto azzurro, che aveva così blindato la qualificazione ai Giochi di Parigi, dove poi è arrivata la storica medaglia d’oro. Questa volta ci sarà un formazione un po’ rivoluzionata con la presenza di Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Giulia Rizzi. Grande attesa anche nella prova individuale, dove ci saranno anche Rossella Fiamingo ed Alberta Santuccio, che puntano sicuramente al podio.

Gli uomini, invece, saranno impegnati come detto in Germania, dove si comincerà un giorno prima rispetto al solito. Infatti il fine settimana ad Heidenheim comincerà il giovedì con le qualificazioni, poi venerdì la prova individuale e sabato quella a squadre, con il quartetto composto da Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani e Giacomo Paolini.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO SPADA 2025

SPADA FEMMINILE (BARCELLONA)

Rossella Fiamingo, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi, Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Alice Clerici, Carola Maccagno

SPADA MASCHILE (HEIDENHEIM)

Filippo Armaleo, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Cuomo, Luca Diliberto, Matteo Galassi, Simone Mencarelli