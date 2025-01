Scherma, Chiara Mormile sfiora la vittoria a Plovdiv. Ilieva trionfa in casa

Tripudio nazionale per Yoana Ilieva, che trionfa nella tappa casalinga della Coppa del Mondo di sciabola femminile. La bulgara sale sul gradino più alto del podio davanti al suo pubblico a Plovdiv. Fa festa anche l’Italia con una splendida Chiara Mormile, che festeggia il miglior risultato della carriera, fermandosi solamente all’ultimo atto, perdendo un assalto tiratissimo con Ilieva con il punteggio di 15-13.

Una grande prestazione da parte della romana, che in semifinale aveva sconfitto la spagnola Lucia Martin-Portugues per 15-8. Sul gradino più basso del podio oltre all’iberica ci è salita anche la greca Despina Georgiadou, battuta nell’altra semifinale da parte Ilieva sempre con il medesimo punteggio di 15-8.

Mormile si era resa protagonista di una splendida vittoria nei quarti di finale contro la giapponese Misaki Emura con il punteggio di 15-11. Negli ottavi, invece, la 29enne azzurra dell’Esercito aveva superato nel derby tricolore la compagna di squadra Alessia Di Carlo al termine di una sfida molto combattuta per 15-13.

Sempre negli ottavi si è fermata Michela Battiston, battuta solamente all’ultima stoccata per 15-14 dalla greca Georgiadou. L’ellenica aveva sconfitto nei sedicesimi Mariella Viale per 15-12. Eliminazione, invece, al primo turno per Michela Landi, Manuela Spica, Carlotta Fusetti, Martina Criscio ed Eloisa Passaro