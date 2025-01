Scherma, i convocati dell’Italia per il Grand Prix di fioretto a Torino: presenti tutti i medagliati olimpici, torna Volpi

Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio l’Inalpi Arena di Torino ospiterà la prima tappa stagionale del Grand Prix di fioretto. Nell’unico appuntamento in calendario del massimo circuito internazionale sul suolo italiano si disputeranno solamente le competizioni individuali, che assegneranno come da regolamento punteggio maggiorato.

L’Italia sfrutterà il contingente massimo in entrambi i settori, schierando complessivamente 40 atleti (20 uomini e 20 donne) tra cui tutti gli otto medagliati ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Da segnalare infatti il ritorno in pedana di Alice Volpi, che completerà il gruppo dei fiorettisti azzurri capaci di salire sul podio a cinque cerchi la scorsa estate in Francia.

In campo femminile vedremo in azione Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Elena Tangherlini, Alice Volpi, Giulia Amore, Martina Batini, Irene Bertini, Matilde Calvanese, Erica Cipressa, Anna Cristino, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Matilde Molinari, Beatrice Monaco, Benedetta Pantanetti, Vittoria Pinna, Serena Rossini e Martina Sinigalia.

Al maschile saranno in gara Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Raian Adoul, Mattia De Cristofaro, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Giuseppe Franzoni, Federico Greganti, Matteo Iacomoni, Francesco Pio Iandolo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Martini, Matteo Panazzolo, Federico Pistorio e Damiano Rosatelli.