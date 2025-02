Santiago Buitrago trionfa a Benifato nella tappa regina della Volta Valenciana, la maglia rimane a Vacek

Santiago Buitrago mette la sua firma sulla tappa regina della 76ma edizione della Volta Valenciana, Bellissimo successo per il colombiano sull’arrivo in salita a Benifato andando a fare doppietta Bahrain – Victorious con il compagno di squadra Pello Bilbao. Sesto successo in carriera per Buitrago. Maglia di leader che rimane sulle spalle di Mathias Vacek che si è difeso alla grande.

Tappa che è inizialmente animata da un attacco di cinque corridori: il nostro Samuele Zoccarato (Team Polti VisitMalta), Matyas Kopecky (Team Novo Nordisk), Quentin Bezza (Wagner Bazin WB), Vicente Rojas (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) e Sinuhé Fernandez (Burgos Burpellet BH). Drappello davanti che arriva ad avere un vantaggio di quattro minuti abbondanti nei confronti del gruppo.

Riescono a resistere più degli altri Fernandez e Kopecky, ma l’accelerazione del gruppo permette al plotone di tornare sotto a circa 25 km dal traguardo. Salita finale che comincia con la UAE Team Emirates – XRG davanti per preparare il terreno per Joao Almeida e Brandon McNulty, ma il primo a rompere gli indugi con decisione è Tobias Foss (INEOS Grenadiers).

Da dietro su Foss riescono a rientrare due spagnoli: Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) e Ivan Romeo (Movistar Team). Il norvegese dopo il grande sforzo non riesce più a resistere, poi molla anche Romeo e rimane da solo in testa Bilbao. Da dietro danno una grande trenata prima McNulty e poi Almeida per ridurre il gap, mentre Mathias Vacek, leader della classifica, tiene egregiamente botta.

Nell’ultimo chilometro parte al momento perfetto Santiago Buitrago, intelligente dal punto di vista tattico ed esplosivo nel durissimo finale: il colombiano passa di slancio il compagno di squadra e vince la tappa regina proprio davanti a Bilbao per una bellissima doppietta della Bahrain – Victorious. Terza piazza per Joao Almeida davanti a Jefferson Cepeda e Thymen Arensman. Difende la maglia di leader Mathias Vacek che arriva tredicesimo a 57 secondi.