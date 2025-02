Salto con gli sci, Tschofenig vince gara-1 a Willingen e scappa via nella generale. 23° Insam

Daniel Tschofenig si prende una vittoria molto preziosa in gara-1 sul trampolino grande di Willingen, sede della dodicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci. L’austriaco firma così il sesto successo individuale della stagione (sono 12 i podi su 18 gare) e della carriera nel circuito maggiore, consolidando il suo pettorale giallo e facendo un passo avanti importante verso la Sfera di Cristallo.

Il 22enne di Innsbruck, campione in carica della Tournée dei Quattro Trampolini, si è imposto sul mastodontico Large Hill tedesco al termine di uno splendido testa a testa con lo sloveno Anze Lanisek grazie ad un secondo salto strepitoso, che gli ha permesso di azzerare i 6 decimi di svantaggio accumulati nella prima serie trionfando con un margine di 4 punti netti.

Dietro a Lanisek, che ha festeggiato il primo podio dell’inverno, si è piazzato in terza posizione l’austriaco Maximilian Ortner con un gap di 13 punti dal vincitore. Distacchi molto pesanti per tutti gli altri, a partire dal quarto posto occupato dal norvegese Johann Andre Forfang con 26.8 punti in meno rispetto a Tschofenig. Da segnalare la buona rimonta da 16° a 6° dell’austriaco Jan Hoerl, che sprofonda però a -163 dal leader della generale.

Miglior risultato della stagione per il salto maschile italiano ed in particolare per Alex Insam (mai meglio di 30° quest’inverno in Coppa del Mondo), che ha avuto il merito di sfruttare bene condizioni meteo favorevoli nella prima serie ritrovandosi 19° a metà gara per poi chiudere 23° dopo un secondo salto tutto sommato solido. Peccato per Francesco Cecon, eliminato in qualificazione come primo degli esclusi dalla top50.